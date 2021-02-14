Российская делегация в Вене создала свой канал в Telegram

14.02.2021, 15:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После того как Twitter заблокировал аккаунт Российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями, делегация завела свой канал в Telegram.

«Дорогие подписчики, приглашаем присоединиться к нашему Telegram-каналу. Остаемся на связи!», – написала делегация приветственное сообщение в своем Telegram-канале.

Также делегация выразила надежду на то, что инцидент с временной приостановкой ее Twitter-аккаунта был не более чем технической ошибкой. В противном случае, инцидент «был бы не только грубейшим проявлением цензуры, но и неуважением к праву подписчиков на свободу доступа к информации».

«Поскольку содержание страницы осталось нетронутым, наши читатели имеют возможность самостоятельно убедиться в том, что на ней не публиковалось ничего иного, как выражения позиции Российской Федерации по актуальным и волнующим мировое сообщество вопросам военно-политической повестки дня», – написала делегация.

Ранее сообщалось, что Twitter без объяснений разблокировал официальный аккаунт делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене, все подписчики исчезли.

В субботу Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва направила запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Напомним, сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме.

Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США.