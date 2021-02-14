Раскрыты уникальные особенности Системы предупреждения о ракетном нападении

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14.02.2021, 15:46, Новости дня
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Российская Система предупреждения о ракетных нападениях (РСПН) способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, а также определять, какие цели несут угрозу, сообщил гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

По его словам, РСПН всегда разрабатывали на пределе научно-технических возможностей. Он напомнил, что гиперзвуковые аппараты и ракеты летают со скорость пять-шесть Махов, а головные части ракет развивают еще большую скорость.

«Тем не менее, наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию, то есть определять, какие цели действительно несут угрозу, какие просто находятся в околоземном космическом пространстве и сообщать всю эту информацию, обрабатывать, отображать эту информацию на командном пункте системы», – сказал Боев телеканалу «Звезда».

Российская Система предупреждения о ракетном нападении включает наземные связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций «Воронеж», которые несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.

Ранее Боев сообщил, что в РФ завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).



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