 

Медики назвали случаи, когда гормоны спасут от коронавируса

14.02.2021, 15:08, Разное
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Ученые из РФ Анатолий Альтштейн и Петр Чумаков рассказали, в каких случаях гормоны могут спасти от коронавируса. Несмотря на то, что эта методика применяется уже почти год, ее можно использовать исключительно в редких случаях.
Академик Иван Дедов рассказал, что в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии при лечении коронавируса задействуются кортикостероиды. Петр Чумаков считает, что данные гормоны категорически нельзя использовать повсеместно. Опасным последствием COVID-19 является цитокиновый шторм, когда иммунная система реагирует на патологию таким образом, что может буквально убить человека. Медики могут назначать дексаметазон – препарат, являющийся производной гормона для ослабления негативных проявлений иммунитета. Использовать его лучше в редких случаях, когда есть реальная угроза жизни.

Вирусолог Анатолий Альтштейн полностью согласен с коллегой. По его словам, в течение всей пандемии применяются кортикостероиды, но эти лекарства необходимо использовать с большой осторожностью, под строгим наблюдением медицинских специалистов, поскольку огромное значение имеет иммунный ответ. Организму человека будет нанесен вред, если он будет недостаточный или же чрезмерный.

Источник: ura.news



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