Елена Воробей собралась замуж в четвертый раз

14.02.2021, 15:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная российская юмористка Елена Воробей собралась выйти замуж в четвертый раз. Артистка уже показала свое роскошное свадебное платье.

Елена Воробей для торжественной церемонии бракосочетания выбрала наряд, полностью обшитый стразами. К самому платью прилагается шуба со шлейфом в четыре метра. Чтобы создать свадебный наряд, было потрачено 250 метров дорогостоящего французского кружева. Дизайнерское платье обошлось юмористке в 200 тысяч рублей.

По словам Елены Воробей, в её гардеробе самый тяжелый наряд весит 7,5 килограмма. На этот раз показатель будет больше, поскольку только масса свадебной шубы составляет 8 килограммов.

Недавно избранник Елены Воробей перенес коронавирус в тяжелой форме. Чтобы встать на ноги, ему пришлось лечь в клинику. Несмотря на то, что молодожены имеют антитела, дата росписи пока не назначена.