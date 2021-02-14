 

Елена Воробей собралась замуж в четвертый раз

14.02.2021, 15:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная российская юмористка Елена Воробей собралась выйти замуж в четвертый раз. Артистка уже показала свое роскошное свадебное платье.
Елена Воробей для торжественной церемонии бракосочетания выбрала наряд, полностью обшитый стразами. К самому платью прилагается шуба со шлейфом в четыре метра. Чтобы создать свадебный наряд, было потрачено 250 метров дорогостоящего французского кружева. Дизайнерское платье обошлось юмористке в 200 тысяч рублей.

По словам Елены Воробей, в её гардеробе самый тяжелый наряд весит 7,5 килограмма. На этот раз показатель будет больше, поскольку только масса свадебной шубы составляет 8 килограммов.

Недавно избранник Елены Воробей перенес коронавирус в тяжелой форме. Чтобы встать на ноги, ему пришлось лечь в клинику. Несмотря на то, что молодожены имеют антитела, дата росписи пока не назначена.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Боливия зарегистрировала российскую вакцину “Спутник V”

01.08 / Астрофизик заявил, что создал прототип машины времени

23.11 / Анна Семенович заморозила яйцеклетки

13.02 / Маргарита для Богомолова – Личное мнение

16.01 / Такой харизматичный, ах! – Личное мнение

22.10 / Под Москвой студента из Камеруна обокрали на миллион рублей

30.08 / Мнение: Праздники в Беларуси и Татарстане

30.12 / Володин рассказал о важности принятия законов прямого действия

12.10 / Врач назвал продукт-противоядие от коронавируса

22.07 / Скандалы: К миллиардам Алексея Шапошникова не нашлось претензий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска