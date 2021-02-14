Певица Ани Лорак предстала перед поклонниками в сексуальном мини

14.02.2021, 15:08, Разное

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Популярная певица Ани Лорак предстала перед фанатами в социальной сети Instagram в сексуальном мини. В описании к новой публикации артистка пояснила о правилах выбора гардероба.

Ани Лорак обладает яркой и привлекательной внешностью, своими образами она постоянно покоряет поклонников. Чтобы держать себя в форме, знаменитость правильно питается, поддерживает водный баланс и занимается спортом. В 42 года исполнительница выглядит как минимум на десять лет моложе.

Ани Лорак решила устроить пикантную съемку в дерзком стиле. Она показала свои красивые ноги и эффектные бедра. Исполнительница пояснила подписчикам, что не стоит слепо следовать моде, поскольку ключевое значение имеет индивидуальный стиль. Чтобы его создать, необходимо изучить собственные параметры тела и подобрать оптимальную цветовую гамму. Только после этого можно приступать к формированию образов.

Ани Лорак предстала перед фолловерами в двух эффектных нарядах. Для одного из фото певица примерила укороченную красную рубашку, а для другого – мини-платье оттенка хаки. За короткое время пост знаменитости оценило множество подписчиков, они оставили преимущественно положительные комментарии.