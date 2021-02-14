Самолет Козака прилетел в ОАЭ за день до Зеленского – журналист

14.02.2021, 15:02, Новости дня

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12 февраля самолет, которым пользуется депутат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook.

Ткач опубликовал траекторию полета самолета Козака в Абу-Даби и само воздушное судно.

Журналист сообщил, что самолет Gulfstream G450, которым пользуется Козак, в пятницу вылетел из столицы Беларуси Минска и направился в ОАЭ.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3674377665965062

Спустя сутки с официальным визитом в ОАЭ прибыли президент Украины Владимир Зеленский и его жена.

Пресс-служба президента сообщала, что у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

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