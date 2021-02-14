 

Во время визита Зеленского в ОАЭ был подписан ряд двусторонних документов

14.02.2021, 15:02, Новости дня
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Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты был подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства 14 февраля.

Стороны подписали Протокол между правительствами Украины и ОАЭ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения.

“Реализация этого документа ослабит фискальную нагрузку на субъекты хозяйствования, будет способствовать деловой активности и активизирует хозяйственную деятельность”, – говорится в сообщении.

Также Кабинет Министров Украины и правительство ОАЭ подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.

“Оно будет иметь значительное влияние на улучшение двустороннего партнерства в области безопасности и контртеррористической деятельности, а также регулировать специфические вопросы такого партнерства между странами”, – заявили в ОПУ.

Кроме этого, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.

“Он призван поощрять ответственные иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией. Заключение этого документа окажет положительное влияние на сотрудничество между Украиной и ОАЭ в области продовольственной безопасности и увеличение объемов двусторонней торговли”, – заявили в пресс-службе.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и Министерством экономики ОАЭ, Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Госгеокадастром Украины и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Кроме этого, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом, который продлится до 15 февраля.

14 февраля Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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