 

На Украине объяснили причины сокращения населения страны

14.02.2021, 14:52, Новости дня
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Основными причинами сокращения населения на Украине являются низкая рождаемость и короткая продолжительность жизни, сообщила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАНУ Лидия Ткаченко.

Она отметила, что украинские власти больше внимания уделяют подъему рождаемости, однако, по ее словам, главная проблема страны – короткая продолжительность жизни. Эксперт рассказала, что проблема продолжительности жизни на Украине актуальна еще с советских времен. «Много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчины», – сказала Ткаченко в эфире телеканала «Украина 24», передает «Страна.ua».

Эксперт считает, что состояние общества на Украине является прямым отображением демографии, в том числе. «Очевидно, нам нужно научиться лучше относиться друг к другу, само настроение нужно менять для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и увереннее. Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это ни банально звучало», – добавила она.

Напомним, международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек. Такой расклад событий ждет не только украинцев – на 50% и больше сократится население Японии, Таиланда и Испании. Скорее всего в 2100 году количество людей старше 80 и младше 15 лет в этих странах вырастет и составит более 25%.



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