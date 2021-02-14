В Москве и Петербурге феминистки выстроились в цепи солидарности

14.02.2021, 14:52, Новости дня

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Жительницы Москвы и Санкт-Петербурга вышли на несанкционированные акции «Цепь солидарности и любви» в поддержку женщин-политзаключенных. В северной столице более 50 феминисток выстроились в цепь солидарности, держа в руках белые ленты.

Активистки в Петербурге выстроились в живую цепь на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий. Женщины читают стихи, возлагают цветы, некоторые держат в руках сердечки. В акции принимает участие 53 феминистки, пишет Gazeta.Spb.

Тем временем акция на Арбате у памятника Пушкину и Гончаровой собрала порядка 80 участниц. Живая цепь растянулась на 100 метров, сообщается в Twitter «Новой газеты». К женщинам подходят молодые люди и дарят им цветы в честь дня святого Валентина, сообщил в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев. Между тем Telegram-канал «РБК» сообщает, что в цепь солидарности в Москве выстроились около 200 человек, полиции в районе акции нет. Среди прочих активистки пришли поддержать супругу блогера Алексея Навального Юлию, пишет BFM.ru.

Напомним, в начале февраля Щербинский суд Москвы оштрафовал Юлию Навальную на 20 тыс. рублей за нарушение правил организации или проведения митинга.

Сторонники Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.