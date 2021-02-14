 

У шахтёров Кузбасса изъяли более 5 тысяч фонариков

14.02.2021, 14:51, Разное
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Все шахтёры ночной смены Ерунаковского месторождения углей в Кузбассе, пришедшие на работу к 18 часам по местному времени, имели при себе фонарики. Администрация предприятия вызвала к проходным шахт полицию.

«Ночная смена на шахтах начинается за два часа до объявленной блогером Навальным акции «Любовь сильнее страха», в ходе которой лица, действующие по указке агрессивного блока НАТО, намерены куда попало светить фонариками. Нашлись и у нас нелояльные субъекты, но мы не допустили такого нарушения на вверенных нам объектах при помощи полиции», – заявил начальник службы безопасности месторождения Григорий Васюра.

Фонари у шахтёров были надёжно прикреплены к каскам и их пришлось снимать с помощью слесарного инструмента. Начало ночной смены в результате задержалось более, чем на полчаса. Полицейские также были вынуждены досмотреть спецодежду и сумки работников, чтобы не пропустить спрятанные фонари.

«Я могу со всей ответственностью заявить, что ни в одной шахте Ерунаковского месторождения нет ни одного человека с фонарём. Попытка заокеанских кукловодов из Брюсселя манипулировать нами полностью сорвана. Я уже доложил об этом Президенту», – написал в своём Twitter экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

Пять с половиной тысяч фонариков, изъятых полицией, вывезли на заброшенный участок месторождения, где их разобьют и сбросят в старую угольную шахту.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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