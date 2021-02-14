Эксперт: Лукашенко оправдывался за свои действия на Всебелорусском народном собрании

14.02.2021, 14:44, Разное

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По мнению экономиста, особенно ценными являются слова Александра Лукашенко, которые он говорит сам, а не читает с листочка. Сергей Чалый заметил: президент Белоруссии отрывается от заготовленного текста в тех случаях, когда не согласен с написанным или хочет сказать что-то по-своему.

Почти каждый раз, когда Александр Григорьевич отрывался от написанного, он оправдывался, считает аналитик. Например, на обвинения в сдаче суверенитета Белоруссии президент уверял, что это не так. Он много говорил о союзе с Россией и будущей интеграции.

Также, по мнению Чалого, Лукашенко дважды оправдывался за свои действия во время пандемии коронавируса. Кроме этого, президент объяснял, почему в стране небольшие зарплаты. Из слов главы государства эксперт понял: деньги тратили на модернизацию предприятий, а не на заработную плату сотрудникам.

Напомним, член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин тоже ознакомился с высказываниями президента Белоруссии на Всебелорусском народном собрании. Эксперт обратил внимание на оговорки Александра Лукашенко о выборах 2020 года и своей отставке.