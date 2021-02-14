В Москве на День всех влюбленных переименовали станцию “Люблино”

14.02.2021, 14:44, Разное

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Пользователи приложения “Метро Москвы” могли с удивлением заметить, что 14 февраля станция “Люблино” переменила свое название на более романтическое “Влюблино”. Более того, заметить разницу смогли и непосредственно посетители.

Наклейки на дверях и даже массивные буквы на стене напротив самого перрона на день превратили станцию в отличное место для свиданий и интересных фотографий для влюбленных пар. Пользователи сети, да и обычные посетители, пришли от увиденного в восторг.

Люблино сегодня Влюблино❤ pic.twitter.com/etGgvVPGLm

— Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 14, 2021

Кроме того, в честь Дня всех влюбленных на станции “Влюблино” состоится онлайн-концерт FEDUK и Cream Soda. 14 февраля были подведены итоги романтического конкурса, участникам которого предлагалось написать историю своего знакомства в транспорте.

������️Станцию метро «Люблино» переименовали на сутки в честь Дня всех влюбленных. ��‍❤️‍�� pic.twitter.com/Yh1koiU52J

— ★��������������★ (@krotrus) February 14, 2021

Также была выпущена специальная серия карт “Тройка”, выполненных в фирменном дизайн. Желающие могут купить проездные, украшенные схемой метро, объединенной сердцем.