“Отношения выходят на новый уровень”. Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби торгово-экономическое сотрудничество

14.02.2021, 14:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Объединенные Арабские Эмираты провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба президента.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

“На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты”, – сказал Зеленский.

Стороны отметили, что у обеих стран есть потенциал для увеличения товарооборота в несколько раз в ближайшие пять лет.

Зеленский также заявил, что Украина в дальнейшем будет оставаться надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности не только ОАЭ, но и других стран региона

“Существуют все возможности для интенсификации агроинвестиций в Украине и увеличения таким образом экспорта украинской аграрной продукции в десятки раз”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Также лидеры обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое сотрудничество и конкретные совместные проекты, которые уже реализуются. Кроме этого, они затронули темы научно-технического сотрудничества, сотрудничества в области искусственного интеллекта и совместного исследования космоса.

“Наши отношения выходят на новый качественный уровень”, – заявил украинский президент.

Кроме этого, он поблагодарил ОАЭ за гуманитарную помощь Украине для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в борьбе с пандемией.

13 февраля президент Украины вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—