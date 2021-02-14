В Подмосковье поезд насмерть сбил мужчину

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14.02.2021, 13:58, Новости дня
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В Богородском городском округе Подмосковья поезд насмерть сбил мужчину, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«В районе железнодорожной платформы Купавна Горьковского направления поездом сообщением «Нижний Новгород – Санкт-Петербург» смертельно травмирован неизвестный мужчина», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

Уточняется, что на месте случившегося уже работают сотрудники транспортной полиции.

Ранее сообщалось, что поезд сбил насмерть заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги.



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