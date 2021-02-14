 

Мужчина погиб после обрушения кровли ангара в Москве

14.02.2021, 13:58, Новости дня
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В Москве в результате обрушения кровли ангара в районе Царицыно погиб мужчина, столичное следственное управление СК возбудило уголовное дело, рассказала старший помощник ведомства Юлия Иванова.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следователи устанавливают  обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, передает РИА «Новости».

Накануне обрушение кровли произошло в ангаре, расположенном в городе Людиново в Калужской области. Из-под завалов извлекли тела двух человек.



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