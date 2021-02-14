NZZ – пока Запад «занят мыслями о самом себе», РФ и Китай празднуют успехи вакцинной дипломатии

14.02.2021, 13:22, Новости дня

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Пока США и Европа спорят из-за нехватки вакцины и пытаются создать иммунитет у собственного населения, РФ и Китай предлагают развивающимся странам свои услуги, пишет Neue Zürcher Zeitung. Как считает издание, Запад недооценил потенциал российской и китайских вакцин от коронавируса как инструмента дипломатии и пока проигрывает геополитическую борьбу за мировое влияние и репутацию. Однако, отмечает автор статьи, в настоящий момент он находится в слишком слабой позиции, чтобы жаловаться на успехи вакцинной дипломатии соперников.



Reuters

Пока Запад спорит из-за нехватки вакцины, а развивающиеся страны остаются ни с чем, РФ и Китай говорят: «Мы к вашим услугам». США и Европа недооценили потенциал российской и китайских вакцин как инструмента дипломатии, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Понятно, что США и ЕС в первую очередь должны обеспечить вакцинацию собственного населения. Как легитимно избранное правительство может нести ответственность за предоставление вакцины другим странам, если не может вакцинировать собственный народ? «Авторитарные режимы, подобные тем, что существуют в Китае или России», незнакомы со столь резким давлением общественности. Кроме того, Пекин уже давно взял под контроль пандемию с помощью других методов. Как считает издание, Китай может позволить себе использовать вакцину во внешнеполитических целях и заставить собственное население подождать.

Уже существует план справедливого распределения вакцины по всему миру. На бумаге инициатива под названием COVAX звучит хорошо. Согласно плану, 192 государства — члена Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны совместно нести обязательства по закупке вакцин и предоставлять их более бедным странам. К сожалению, инициатива ВОЗ продвигается слишком медленно. В конце февраля COVAX начнёт поставки лишь в 18 стран. Кроме того, в первом квартале 2021 года для распределения в рамках программы доступны только 1,2 миллионов доз вакцины от BioNTech/Pfizer.

Китай уже присоединился к работе механизма COVAX, а РФ рассматривает возможность участия. Но зачем ждать COVAX? Уже более 25 стран заказали китайские вакцины. По данным Duke Global Health Innovation Center, Российский «Спутник V» заказан уже в 19 странах.

Преимущества действий в одиночку для Китая и РФ очевидны. Таким образом, например, набирает обороты «наступление Китая на Африку». На этой неделе Китай открыл «воздушный мост» между Пекином и Аддис-Абебой, столицей Эфиопии. На специально подготовленном самолёте авиакомпании Ethiopian Airlines была доставлена ​​первая партия китайской вакцины. В другие страны Африки вакцины доставляет китайская компания Alibaba. В среду в Экваториальную Гвинею прибыло 100 тыс. доз вакцины, пожертвованных фармацевтической корпорацией Sinopharm.

Эксперты предупреждают, что Африка может стать для китайской вакцины «подопытным кроликом». В отличие от российского «Спутника V», Sinovac и Sinopharm до сих пор не опубликовали результаты третьей фазы клинических испытаний. Кроме того, многие учёные сомневаются в эффективности вакцины от компании Sinovac. Несмотря на то что для китайской вакцинной дипломатии продвижение вакцины несёт за собой риски, при удачном стечении обстоятельств Китай проявит себя в качестве «помощника в беде» и «ответственной великой державы», занимающей высокую позицию среди мировых лидеров в сфере фармацевтики, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Между тем, в глазах развивающихся стран Запад «занят мыслями о самом себе» и массово скупает вакцины. Например, по данным издания, число доз, заказанных Канадой, в 10 раз превышает её собственное население.

Развивающиеся страны не собираются ждать, пока богатые страны или COVAX начнут действовать. Тот факт, что Запад не может немедленно противостоять Китаю и России, является «упущенной возможностью». Тот, кому удастся обеспечить развивающиеся страны вакциной, победит в геополитической борьбе за репутацию и мировое влияние. Если Запад отступит в этой гонке, победят Китай и Россия. Предоставляя так мало помощи, Запад находится в слишком слабой позиции, чтобы жаловаться на китайскую вакцинную дипломатию. Нигерийский журналист Нвачукву Эгбунике подчеркнул: «Нам всё равно, откуда идёт вакцина. Главное — сдержать пандемию», — передаёт Neue Zürcher Zeitung.