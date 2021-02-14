Филипп Киркоров рассказал о критическом состоянии заболевшем коронавирусом Иосифе Пригожине

14.02.2021, 13:20, Разное

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Продюсер Иосиф Пригожин заболел коронавирусом после поездки в Дубай. Филипп Киркоров пояснил о его критическом состоянии после заражения.

Продюсер Иосиф Пригожин накануне вместе с супругой певицей Валерией посетил Дубай. Во время визита в страну оба селебрити российского шоу-бизнеса заразились Covid-19. При этом популярная исполнительница сравнительно легко перенесла заболевание. Однако о состоянии ее мужа СМИ сообщали кардинально разную информации.

О том, как чувствует себя Иосиф Пригожин, пояснил поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Он рассказал, что сейчас продюсер находится в критическом состоянии. Его даже пришлось усадить в инвалидную коляску, несмотря на некоторую стабилизацию.

Стоит отметить, что на фоне всевозможных слухов относительно здоровья Пригожина некоторые деятели шоу-индустрии РФ уже высказали не самые приятные заявления. Так, артист Стас Барецкий, некогда известный своим участием в рок-группировке «Ленинград», заявил, что поможет семье Пригожина.

В эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» Филипп Киркоров сообщил, что Иосиф Пригожин уже прошел самую тяжелую стадию заболевания, едва не закончившуюся летальным исходом. Однако усилиями врачей бизнесмен был буквально вытащен с того света. Сейчас Пригожину предстоит долгий курс реабилитации, после которого он еще не скоро вернется в прежний ритм жизни.

Источник: inforeactor.ru