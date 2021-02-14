 

Филипп Киркоров рассказал о критическом состоянии заболевшем коронавирусом Иосифе Пригожине

14.02.2021, 13:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Продюсер Иосиф Пригожин заболел коронавирусом после поездки в Дубай. Филипп Киркоров пояснил о его критическом состоянии после заражения.
Продюсер Иосиф Пригожин накануне вместе с супругой певицей Валерией посетил Дубай. Во время визита в страну оба селебрити российского шоу-бизнеса заразились Covid-19. При этом популярная исполнительница сравнительно легко перенесла заболевание. Однако о состоянии ее мужа СМИ сообщали кардинально разную информации.

О том, как чувствует себя Иосиф Пригожин, пояснил поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Он рассказал, что сейчас продюсер находится в критическом состоянии. Его даже пришлось усадить в инвалидную коляску, несмотря на некоторую стабилизацию.

Стоит отметить, что на фоне всевозможных слухов относительно здоровья Пригожина некоторые деятели шоу-индустрии РФ уже высказали не самые приятные заявления. Так, артист Стас Барецкий, некогда известный своим участием в рок-группировке «Ленинград», заявил, что поможет семье Пригожина.

В эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» Филипп Киркоров сообщил, что Иосиф Пригожин уже прошел самую тяжелую стадию заболевания, едва не закончившуюся летальным исходом. Однако усилиями врачей бизнесмен был буквально вытащен с того света. Сейчас Пригожину предстоит долгий курс реабилитации, после которого он еще не скоро вернется в прежний ритм жизни.

Источник: inforeactor.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / “Собака лает”: Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма

11.09 / Россияне испугались: как Лукашенко мог, но не стал главой Союзного государства

21.09 / Эксперт: Жестокость действий белорусских силовиков не дает ожидаемого эффекта

30.12 / Великобритания первой в мире одобрила вакцину от COVID-19 AstraZeneca

25.06 / Сериал “Основание: Осман” с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон

03.10 / Мнение: Киргизия перед выборами

01.02 / Ученые объяснили необходимость давать детям больше свободы во время пандемии

18.08 / На участках, где Тихановская набрала больше 100% голосов, результаты будут аннулированы

24.08 / Юрий Лоза назвал “странноватой” идею сделать кулоны с прахом Легкоступовой

08.07 / Бушующая пандемия: в России за сутки коронавирус сразил 6 562 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска