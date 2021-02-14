Мясников назвал способы борьбы с новыми мутациями COVID

14.02.2021, 13:04, Новости дня

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Вакцинация и создание новых препаратов для профилактики COVID-19 способны прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя этой болезни, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

«При этом надо четко понимать, что новый коронавирус никуда уже с нашей планеты не уйдет, просто перестанет быть «новым» и займет свое место в длинном списке вирусов, вызывающих ОРЗ», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что на данный момент все известные вакцины защищают людей от всех новых вариантов коронавируса, однако, уже сейчас понятно, что «новые варианты вируса нейтрализуются антителами куда менее охотно, чем первоначальные».

«Мы можем с уверенностью сказать, что вакцины почти наверняка уберегут от тяжелого течения болезни и от ее осложнений, сведут смертность до минимума. Именно поэтому вакцины в первую очередь показаны людям из групп риска- пожилым и с наличием хронических заболеваний. Что же касается прерывания цепочки распространения новых мутаций, то путь лежит скорейшей всеобщей вакцинации и в совершенствовании и созданию всё новых вакцин», – заключил Мясников.

Врач также отметил, что людям, вероятнее всего, придется вместе с вакциной от гриппа нужно будет раз в один-два года прививаться и от коронавируса. Эксперт предположил, что в будущем может появиться комбинированная сезонная вакцина, одновременно защищающая и от гриппа, и от SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что люди, которые перенесли коронавирус в легкой форме, вероятнее всего могут заболеть новым «британским» штаммом.