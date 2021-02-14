 

Станцию метро Москвы «Люблино» переименовали в честь Дня влюбленных

14.02.2021, 13:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Станцию московского метрополитена «Люблино» в честь праздника День всех Влюбленных переименовали в станцию с названием «Влюблино», сообщил столичный дептранс.

«Сегодня на всех наших станциях – атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение «Метро Москвы» поможет проложить оптимальный маршрут до станции «Влюблино», а специальные указатели – найти правильную дверь», – говорится в Telegram ведомства.

Дептранс напомнил, что в понедельник на этой станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.

Ранее сообщалось, что путешествия на День всех влюбленных стали стоить дешевле, чем в 2020 году. При этом 96% туристов, запланировавших поездку на 14 февраля, отправятся в тур по России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / ТКГ подтверждает встречу советников глав государств “Нормандской четверки”

15.01 / Huawei установит операционную систему HarmonyOS на 300 миллионов устройств

09.09 / Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в центре Москвы

31.10 / За сутки в мире подтверждено более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом – ВОЗ

23.09 / Тихановская заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом

06.07 / Буславец сообщила, что перед назначением в Минэнерго прошла детектор лжи

12.11 / Собянин разрешил москвичам гулять по улицам в новогоднюю ночь

24.06 / Мэрия Братиславы частично ушла на карантин из-за коронавируса

18.01 / Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен из Республиканской партии США

17.08 / Результаты испытаний вакцины от коронавируса решили опубликовать в научном журнале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска