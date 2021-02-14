Станцию метро Москвы «Люблино» переименовали в честь Дня влюбленных

14.02.2021, 13:04, Новости дня

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Станцию московского метрополитена «Люблино» в честь праздника День всех Влюбленных переименовали в станцию с названием «Влюблино», сообщил столичный дептранс.

«Сегодня на всех наших станциях – атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение «Метро Москвы» поможет проложить оптимальный маршрут до станции «Влюблино», а специальные указатели – найти правильную дверь», – говорится в Telegram ведомства.

Дептранс напомнил, что в понедельник на этой станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.

Ранее сообщалось, что путешествия на День всех влюбленных стали стоить дешевле, чем в 2020 году. При этом 96% туристов, запланировавших поездку на 14 февраля, отправятся в тур по России.