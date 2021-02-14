В мире: Европа превращается в антикоронавирусную тюрьму

14.02.2021, 13:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Коронавирус полностью уничтожил представление о знаменитых европейских свободах – в странах Евросоюза сейчас принят строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме. Особенно разительно происходящее выглядит по сравнению с мерами, принимаемыми в России.

Великобритания

Не так давно Великобритания ужесточила меры наказания за нарушение карантина при въезде в страну. В принятый в Великобритани список неблагополучных по коронавирусу стран входит 33 государства, в частности, страны Южной Америки и Африки, а также Португалия – самое популярное место для отдыха у британцев. Возвращающиеся из этих стран британцы обязаны сообщить о посещении страны из списка за 10 дней до прилета. По прилету в Великобританию им придется самоизолироваться на 10 дней в специальном отеле. Причем им необходимо заплатить 1750 фунтов (около 179 тыс. рублей) за период обязательного пребывания. Осмелившимся соврать о стране вылета грозит тюремный срок до 10 лет.

Кроме того, прибывших граждан обязуют сдать 3 теста на COVID-19. Первый – за 72 часа до возвращения на родину, второй и третий – уже после пересечения границы. Тут тоже есть своя система штрафов. Не сдал первый тест – плати 1000 фунтов (около 102 тыс. рублей). Штраф для не сдавших второй тест составляет 2000 фунтов и продлевает обязательный карантин до 14 дней. Наконец, за отказ пройти третий тест на наличие коронавируса могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч фунтов (около 1 миллиона рублей).

Кстати, штраф в 10 тысяч фунтов действует и на другие виды нарушения карантинных мер. Например, если человек отказывается самоизолироваться. Или устраивает вечеринку, на которой присутствует больше 30 человек. За превышения количества в 15 гостей придется платить 800 фунтов (около 82 тыс. рублей).

В настоящий момент в Британии действует режим строгой самоизоляции. Покидать дом можно в редких случаях – чтобы купить предметы первой необходимости или отправиться на работу.

Ирландия

В Ирландии объявлен т.н. Уровень 5 – правительственный план по реализации самых строгих мер. Он подразумевает для граждан режим полной самоизоляции: выходить из дома можно только в случаях крайней необходимости. Все работают дистанционно, отходить от дома можно не более чем на 5 км. При несоблюдении этих мер штраф может достигать 500 евро (около 45 тыс. рублей).

На свадьбе может присутствовать до 6 человек, на похоронах – до 10. Музеи, картинные галереи, тренажерные залы и бассейны закрыты, запрещены групповые занятия спортом, в том числе открытом воздухе.

Франция

Во Франции действует комендантский час с 18:00 до 6:00. Выйти из дома можно только по специальному пропуску при особой необходимости (8 официальных причин). В них входят срочное посещение врача, поездки на работу, передвижение для явки по вызову в судебные или административные органы и выгуливание домашнего животного в пределах 1 км от места проживания. Если житель вышел на улицу без пропуска, на него накладывается штраф размером в 135 евро (около 12 тыс. рублей). Если же нарушитель вышел на улицу без пропуска во второй раз, штраф будет составлять уже 200 евро (около 18 тыс. рублей).

Третье правонарушение в течение 30 дней грозит 6 месяцами в тюрьме и уплатой штрафа в 3750 евро (около 336 тыс. рублей).

Люди работают дистанционно, зато дети ходят в школы. Лекции в университете проводятся по видеосвязи, а в библиотеки пускают лишь по предварительной записи. Бары, тренажерные залы, кинотеатры, театры и музеи закрыты. Все магазины прекращают работу после 18:00. Также обязательно ношение масок для лиц старше 6 лет. Несоблюдение этого правила также грозит наложением штрафа.

Италия

В стране до 30 апреля действует режим чрезвычайного положения. Территорию Италии разделили на эпидемиологические зоны, каждому цвету зоны соответствует определенный сценарий борьбы с COVID-19. «Красные зоны» – это регионы повышенной опасности. Здесь действуют самые строгие ограничения. Их жители обязаны находиться дома. Покидать квартиру можно только для поездок на работу, похода к врачу и покупок товаров первой необходимости. «Оранжевая зона» дает возможность перемещаться внутри региона, «желтая» – между областями, однако в обеих зонах закрыты все кинотеатры, театры и музеи. О еде в ресторанах «как в старые добрые» можно и забыть: места общепита работают только на вынос или с доставкой на дом.

В «белых зонах», где уровень распространения инфекции крайне низок, все равно необходимо соблюдать базовые условия: ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Кроме того, введен общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00. Но даже в это время действуют определенные ограничения. В «оранжевых зонах», например, можно лишь 1 раз за этот временной период посетить чужой дом. То есть, если вы утром решили навестить родителей, вы не можете заглянуть в гости к другу вечером.

Бельгия

В Бельгии также введен комендантский час с 00:00 до 5:00. Однако эта мера не распространяется на тех, кто в это время едет на работу или возвращается с нее домой. Хоть магазины и открыты, люди должны делать покупки в одиночку. Если в семье есть дети младше 18 лет, они могут пойти с вами. В каждом магазине нельзя задерживаться дольше чем на 30 минут. Как и в других европейских странах, кафе и рестораны работают только на вынос.

Каждый имеет право находиться в тесном контакте с 1 постоянным человеком. Если семья приглашает кого-то в гости, то каждый ее член имеет право на контакт ровно с 1 человеком. В случае, если человек живет один, он вправе пригласить к себе двоих. Однако оба приглашенных гостя не должны пересекаться с друг другом. Чтобы погулять с друзьями на улице, необходимо сохранять с ними дистанцию в 1,5 метра. Сама компания не может включать в себя больше 4 человек.

Австрия

C 20:00 до 6:00 австрийцам запрещено выходить из дома. Концерты, спектакли и прочие публичные мероприятия отменены. Большинство магазинов закрыто. Для получения парикмахерских услуг необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19. В общественном транспорте и в других местах требуется ношение масок типа FFP2. Люди должны соблюдать дистанцию в 2 метра.

За несоблюдение мер самоизоляции можно получить штраф в размере 1450 евро (около 130 тыс. рублей). Кроме того, существует вероятность сесть за решетку. Если житель отказывается соблюдать комендантский час, ему полагается штраф в 150 евро (13,5 тыс. рублей). Отсутствие маски или ношение маски, которая оставляет нос или рот открытыми, грозит штрафом в 50 евро (4,5 тыс. руб.). При несоблюдении дистанции в 1 метр полагается штраф в 100 евро (9 тыс. рублей).

Тысячи австрийцев протестует против правительственных ограничений, связанных с COVID-19. Бастующие намеренно приходят без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Сейчас страна переживает третью волну коронавируса.

Нидерланды

В стране действует комендантский час с 21:00 до 4:30. Люди могут покидать свое жилье только для того, чтобы отправиться на работу, обратиться за медицинской помощью или помочь родственнику в тяжелом состоянии. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Все заведения общественного питания и напитков работают только на вынос. Семья может принимать не более одного гостя в день. За нарушение комендантского часа или масочного режима накладывается штраф в 95 евро (8,5 тыс. рублей).

Россия

Европейским государствам пришлось ужесточить карантинные меры из-за ряда причин. Во-первых, вакцинация в Европе началась гораздо позже из-за задержек поставок доз. Во-вторых, остро не хватает вакцин. Приходится как-то выкручиваться и обеспечивать население только первой дозой – зато хоть какая-то защита, пока ожидаются новые партии вакцин. Наконец, проблема кроется в очередях. Чтобы вакцинироваться, приходится записываться на прием за несколько недель.

Как легко заметить, происходящее в Европе для жителей РФ – настоящая экзотика. Сегодня жизнь россиян постепенно возвращается в прежнее русло: снова открыты музеи и театры, а школьники и студенты вернулись на очное обучение. В Удмуртии и Чечне уже отменен масочный режим.

По всей стране проводится вакцинация населения. Каждый желающий может записаться на вакцинацию на портале госуслуг. Процедура займет не более пары минут. Как вариант, можно записаться по телефону, в приложении или очно – в учебном заведении или поликлинике. На конец января 2021 года в регионах РФ действует более трех тысяч прививочных пунктов, их количество постоянно увеличивается.

Теги:

Европа

,

вакцинация

,

коронавирус