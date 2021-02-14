Названы цены на путешествия по России 14 февраля

14.02.2021, 12:56, Разное

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Абсолютное большинство (96%) туристов, запланировавших поездку на День всех влюбленных отправятся в путешествие внутри России, следует из данных Biletix. На 14 февраля 2020 года, когда на проницаемость государственных границ еще не влияла ситуация с коронавирусом, желающих поддержать внутренний туризм было несколько меньше.

Впрочем, и тогда больше половины всех клиентов сервиса – 62% – собирались отдыхать на родине. При этом, как отметили эксперты, средняя стоимость поездки снизилась на 3%. За перелет туда-обратно люди отдают порядка 5,7 тысячи рублей. Цена билетов за границу упала на 21% и остановилась на отметке в 11,4 тысячи рублей.

Удалось определить и самые популярные направления для путешественников на 14 февраля. Большинство людей отдали свои предпочтения Сочи, Крыму, Москве, Екатеринбургу и Санкт-Петербургу.

Сделали специалисты и еще одно любопытное наблюдение. Они выяснили, что на День всех влюбленных женщины путешествуют активнее, нежели мужчины.