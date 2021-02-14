Focus – Байден поставил бундесвер перед опасной афганской дилеммой

14.02.2021, 12:28, Новости дня

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Новое правительство США ставит бундесвер перед опасной афганской дилеммой, отмечает немецкий журнал Focus. В связи с тем, что при Трампе присутствие американских войск в Афганистане было сокращено, в Берлине растёт беспокойство по поводу безопасности войск Германии в стране. Пока что немецкие власти планируют продлить миссию бундесвера, однако положение для военных может стать очень опасным.



Reuters

Байден ставит бундесвер перед опасной афганской дилеммой, пишет немецкий журнал Focus.

В связи с возможным продлением международной военной миссии в Афганистане в Берлине растёт беспокойство по поводу безопасности бундесвера. «Продление присутствия НАТО до конца апреля может привести к повышению угрозы для наших солдат», — заявил официальный представитель Министерства обороны. В пятницу там подтвердили факт переговоров с МИД о продлении мандата Афганистана для бундесвера.

Как напоминает издание, бундесвер отвечает за одну из пяти областей на севере Афганистана, контролируемых НАТО. Германия присутствует в Афганистане вторым по величине контингентом после США в составе 1100 военнослужащих после сокращения американской военной миссии при Дональде Трампе до 2500 человек. По данным из немецких кругов безопасности, продление присутствия НАТО может привести к тому, что немецкому лагерю в Мазари-Шариф понадобится существенное подкрепление.

Политическое решение пока не принято. Мяч сейчас находится на поле Вашингтона: новое американское правительство должно решить, собирается ли оно придерживаться договорённости с Талибаном об отводе войск 30 апреля.

Поэтому сейчас существует несколько вариантов: отвод войск до конца апреля или продление миссии — либо с согласия Талибана либо без него. Повстанцы уже заявили о продлении своей борьбы и джихада, если размещённые в Афганистане войска не будут отведены до мая.

Немецкое правительство хочет продлить истекающий в конце марта мандат бундесвера. По некоторым данным, новый мандат, вопреки обыкновению, должен истечь уже к концу года. Представитель Министерства обороны подтвердил новостному агентству AFP, что договоры с МИД по поводу продления истекающего 31 марта мандата уже начались. Он также заметил, что продление возможно и вероятно.

Масштабы и задачи миссии при этом должны остаться неизменными. До 1300 военнослужащих должны продолжить заниматься консультациями, образованием и поддержкой афганских вооружённых сил. «Бундесвер ввиду сложившейся ситуации должен рассчитывать на то, что положение может стать очень опасным», — отметила представитель свободных демократов по политике безопасности Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

В отношении НАТО тоже отмечаются риски: 30 послов НАТО на следующей неделе будут совещаться по поводу того, какие меры должны быть предприняты для безопасности международных войск. Встреча министров обороны НАТО состоится 17 и 18 февраля, напоминает издание.

Представительница СДПГ по политике обороны, её партия надеется, что ситуация разрешится спокойно и безопасно. Представительница левых Хайке Хэнзель, напротив, потребовала отвода войск из Афганистана. Правительство Германии должно, наконец, взять на себя ответственность за свои решения по действиям бундесвера, независимо от США, и вывести своих военных из страны. «Миссия в Афганистане потерпела крах после почти 20 лет — правительство Германии должно, наконец, это признать и сделать выводы», — заявила эксперт Левой партии по внешней политике.