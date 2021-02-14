FAZ – посол Украины обвинил Штайнмайера в искажении истории

14.02.2021, 12:28, Новости дня

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Посол Украины Андрей Мельник обвинил президента Германии в циничном искажении истории, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Франк-Вальтер Штайнмайер недавно обосновал необходимость завершения строительства «Северного потока — 2» исторической ответственностью Германии перед жертвами Второй мировой войны. При этом он объединил погибших со стороны РФ и Украины, что вызвало возмущение украинского посла.



Reuters

Украинский посол обвинил президента Германии в искажении истории, пишет воскресное издание немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Никто не может с уверенностью сказать, сколько людей стали жертвами уничтожительной национал-социалистической войны против Советского Союза, отмечает издание. Большинство солидных исторических источников оценивают число погибших с советской стороны с 1941 по 1945 год примерно в 20-27 миллионов человек. Ясно одно: число жертв среди мирного населения явно превзошло число советских солдат, павших во время войны, считает немецкая газета. Потому что немецкие войска вели войну не только против вооружённых сил страны, на которую напали, но и против её жителей, которые рассматривались в их идеологии как люди низшего сорта.

Сотни населённых пунктов в Белоруссии, на Украине и на западе РФ были сожжены, а их обитатели — убиты. Миллионы людей на завоёванных немцами территориях целенаправленно доводились до смерти от голода. Около миллиона человек погибли во время блокады Ленинграда — большинство от голода и вызванных им болезней.

В отношении Германии к государствам бывшего Советского Союза эти чудовищные преступления будут играть роль ещё долго. На прошлой неделе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вспомнил об этом в интервью — однако сделал это в таком контексте и в такой форме, которая заставила украинского посла в Германии обвинить его в цинизме и «опасном искажении истории». Андрей Мельник возмутился по поводу того, что Штайнмайер в беседе с журналистами высказался за завершение строительства «Северного потока — 2», обосновав это, в том числе, исторической ответственностью Германии перед Россией.

В спорах вокруг российского газопровода, который должен пройти непосредственно из РФ в Германию, речь идёт о многих важных вопросах, в том числе о последствиях строительства газопровода для Украины, которая станет ненужной как страна газового транзита.

В интервью Штайнмайер заявил, что «Северный поток — 2» — это последний «мост» в Россию. «Для нас, немцев, играет роль совершенно другое измерение: мы оглядываемся на очень переменчивую историю с Россией, — заметил он. — 22 июня будет 80-ая годовщина начала немецкого нападения на Советский Союз. Более 20 миллионов человек в тогдашнем Советском Союзе стали жертвами войны. Это не оправдывает неверного поведения российских политических кругов сегодня, но мы не должны упускать более общую картину из виду».

Украинский посол возмутился по поводу приравнивания РФ к Советскому Союзу в высказывании Штайнмайера и подчеркнул, что «непомерные страдания других народов бывшего СССР во время нацистской тирании полностью поблекли» в речи немецкого президента. Однако все ли в Германии поняли, что он хотел этим сказать, остаётся сомнительным, потому что для многих немцев приравнивание РФ к Советскому Союзу вполне естественно, и до распада СССР эти два названия нередко употреблялись как синонимы.

Как отмечается в статье, многие русские тоже до сих пор считают Советский Союз российским государством. По версии издания, нынешнее руководство РФ культивирует это чувство и ведёт при этом историческую политику, направленную против соседей России. При этом все жертвы националистической уничтожительной войны причисляются к российским потерям, а Украина очерняется как пособник гитлеровской Германии, считает Frankfurter Allgemeine.

Более четверти советских погибших в войне были родом из Украины. При этом Украина, как и Белоруссия, полностью находились под оккупацией Германии и на протяжении долгого времени были местом ведения боевых действий. С точки зрения Мельника, не различая российских и украинских погибших, президент Германии совершает нечто неслыханное: Штайнмайер использует украинских жертв войны как аргумент в защиту геополитического проекта России, на протяжении почти семи лет ведущей войну против Украины, уверяет он.

Однако причина недовольства Мельника таким недипломатичным заявлением Штайнмайера намного глубже, пишет немецкая газета. Речь о возмущении, которое с ним могут разделить Прибалтика, Польша и другие восточные европейцы. Оно направлено против всё большего непонимания Германией того, что произошло в ХХ веке в Восточной Европе, заключает Frankfurter Allgemeine.