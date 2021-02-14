Минюст США подал апелляцию на отказ британского суда экстрадировать Ассанжа

14.02.2021, 12:20, Новости дня

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На этой неделе министерство юстиции подало апелляцию в британский суд с просьбой отменить постановление, которое заблокировало экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщила газета The New York Times.

Пресс-секретарь Королевской прокуратуры заявила в пятницу, 12 февраля, что американское правительство подало заявление 11 февраля.

Представитель министерства юстиции США Марк Раймонди подтвердил подачу заявления. Он отметил, что США продолжают добиваться экстрадиции Ассанжа.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, сбежал из-под залога и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не сдал его британским властям.

Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме “Белмарш”. В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.

В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

4 января 2021 года Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж “оставляет впечатление человека в состоянии депрессии”, который может покончить с собой в американской тюрьме.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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