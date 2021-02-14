 

Главным вопросом виртуальной встречи лидеров G7 станет борьба с пандемией и доступ к вакцинам – офис Джонсона

14.02.2021, 12:20, Новости дня
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19 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет виртуальную встречу с лидерами “Большой семерки”. Об этом сообщила его пресс-служба 13 февраля.

Это будет первая встреча премьер-министра в рамках председательства Великобритании в G7 в 2021 году и первая встреча лидеров G7 с апреля 2020 года.

“[Джонсон] намерен обсудить, как ведущие демократии мира могут работать вместе для обеспечения справедливого распределения вакцин против коронавируса по всему миру, предотвращения будущих пандемий и восстановления после коронавируса”, – заявили в пресс-службе.

В канцелярии отметили, что в рамках председательства Великобритании в G7 Джонсон намерен работать над внедрением плана из пяти пунктов по предотвращению будущих пандемий, который Генассамблея ООН озвучила в 2020 году.

“Решения стоящих перед нами проблем – от колоссальной миссии по доставке вакцин для каждой отдельной страны до борьбы за устранение ущерба, нанесенного нашим экосистемам, и обеспечение устойчивого восстановления после коронавируса – лежат в обсуждениях, которые мы ведем с нашими друзьями и партнерами во всем мире. Квантовые скачки в науке дали нам вакцины, которые нам нужны, чтобы навсегда положить конец этой пандемии. Теперь мировые правительства несут ответственность за совместную работу, чтобы максимально эффективно использовать эти вакцины. Я надеюсь, что 2021 год запомнится как год, когда человечество как никогда раньше работало вместе, чтобы победить общего врага”, – заявил Джонсон.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 14 февраля коронавирус подтвержден у 108,6 млн человек, почти 2,4 млн заболевших умерло.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире сделали уже более 172 млн прививок от коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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