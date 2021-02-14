 

В Японии в результате землетрясения пострадали 150 человек

14.02.2021, 12:20, Новости дня
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В двух регионах Японии – Тохоку и Канто – из-за землетрясения получили ранения в общей сложности 150 человек. Об том сообщает агентство NHK.

В Тохоку 78 человек получили ранения в префектуре Фукусима, 55 человек в префектуре Мияги и один человек в префектуре Ямагата.

В регионе Канто семь человек получили ранения в префектуре Точиги, три человека – в префектуре Ибараки, по два человека в префектурах Тиба и Сайтама и по одному человеку в префектурах Канагава и Гумма.

NHK также в Twitter опубликовало видео из города Нихонмацу, префектура Фукусима, где наблюдались сотрясения с сейсмической интенсивностью 5 баллов и выше. Там из-за землетрясения на участке трассы произошел крупномасштабный оползень.

【動画】震度5強の揺れを観測した福島県二本松市では、サーキット場で大規模な土砂崩れが起き、土砂がコースをふさいでいます。
（午前10時ごろ撮影）https://t.co/LRuJASAW23#nhk_video pic.twitter.com/VPBNWt0Do4

— NHKニュース (@nhk_news) February 14, 2021

Землетрясение произошло 13 февраля. Из-за него около 950 тыс. домов остались без электричества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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