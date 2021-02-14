Мнение: Кремль победил: теперь все против всех! Путин перессорил «западных партнёров» в хлам!

14.02.2021, 12:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Чем больше я делаю роликов, тем больше печот у разных товарищей. Доподлинно известно, что у меня вторая аудитория по численности – из аграрной сверхдержавы, дальше – Казахстан. Но, при том, что я не отрицаю, часто пишут из городов Незалежной искренние люди, очень много у канала товарищей, например, из стран Независимой Прибалтики. Эти не только стучат админам, но еще и постоянно доказывают – что нам тут врут, там все прекрасно и т.д. Поэтому, собственно, очередной ролик им и не понравился!

Если не открывается в ЖЖ – вот прямая ссылка. Подписывайтесь!

Счастья вам.

—