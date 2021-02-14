 

Мнение: Кремль победил: теперь все против всех! Путин перессорил «западных партнёров» в хлам!

14.02.2021, 12:12, Разное
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Чем больше я делаю роликов, тем больше печот у разных товарищей. Доподлинно известно, что у меня вторая аудитория по численности – из аграрной сверхдержавы, дальше – Казахстан. Но, при том, что я не отрицаю, часто пишут из городов Незалежной искренние люди, очень много у канала товарищей, например, из стран Независимой Прибалтики. Эти не только стучат админам, но еще и постоянно доказывают – что нам тут врут, там все прекрасно и т.д. Поэтому, собственно, очередной ролик им и не понравился!

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Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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