Илон Маск попал на сайт «Миротворец»

14.02.2021, 12:11, Разное

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Создатели сайта “Миротворец” включили в список врагов Украины американского предпринимателя, основателя SpaceX и совладельца Tesla Илона Маска. Его действия, поясняется на странице, координируются Кремлём и являются частью всемирного антиукраинского плана.

“Илон Маск – открытый агент кремлёвско-террористического режима, осуществляющий последовательную поддержку его антиукраинских шагов в рамках всемирного плана по подавлению суверенитета и независимости Украины. Его обращение к главарю кремлёвского режима на оккупационно-террористическом русском языке, игнорирование многочисленных предложений посетить Житомир, отсутствие призывов к восстановлению территориальной целостности Украины, упоминания украинского конструктора Сергея Королёва без подчёркивания его украинской идентичности – звенья одной цепи, ведущей к его кремлёвским хозяевам”, – говорится в базе данных “Миротворца”.

Руководство сайта призвало “здоровые, проукраинские силы всего мира” предпринять меры по привлечению Маска к ответственности за его позицию, а также бойкотировать продукцию его компаний.

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