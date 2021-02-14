На подаренной Алексею Навальному валентинке нашли следы “Новичка”

14.02.2021, 12:11, Разное

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В День всех влюбленных сотрудник ФСИН вручил оппозиционеру Алексею Навальному валентинку в знак поддержки и за примерное поведение в камере. После этого блогер почувствовал себя плохо и начал задыхаться. К нему сразу же прислали врачей, но они не смогли поставить на месте диагноз и отправили пациента в местную поликлинику.

В ходе экспертизы было установлено, что Навального пытались отравить запрещенным химическим веществом класса “Новичок”, но его дозировка была незначительной, и блогеру удалось отделаться легким испугом. Навальный уже пришел в себя и рассказал о подробностях произошедшего.

“Меня сначала смутило, что мне передавали валентинку, держа ее в перчатках, но я не мог и представить, что кто-то из нашей братвы может меня попытаться отравить. Мы здесь все одну баланду делим и сидим ровно, поэтому я и взял эту злосчастную валентинку. Видимо, до сих пор я не даю покоя Путину и его цепным псам. А господину Кудрявцеву хочу сказать – не дождётесь”, – сказал Навальный

В настоящее время жизни политика ничего не угрожает, врачи постоянно контролируют его здоровье, а его коллеги из ФБК уже проводят расследование.

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