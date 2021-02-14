Утверждена стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года

14.02.2021, 12:10, Новости дня

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Вклад лесной отрасли в экономику должен вырасти вдвое, до 1,14 триллиона рублей, следует из утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, сообщается на сайте кабмина.

«Выход на такие показатели станет возможным благодаря комплексной работе по ряду направлений. Речь, в частности, идёт о цифровизации отрасли, развитии механизмов лесовосстановления и создании лесных питомников, поддержке перерабатывающей инфраструктуры и расширении сети лесных дорог», – говорится в сообщении.

Поясняется, что для четкого представления о состоянии отрасли будут оцифрованы и систематизированы сведения о лесах. Также цифровые технологии будут внедряться в рабочие процессы, связанные с заготовкой леса, транспортировкой, хранением и переработкой древесины и продукции из неё.

«Приоритетное внимание в стратегии уделяется переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого будут совершенствоваться инструменты господдержки, корректироваться таможенно-тарифная политика. Предполагается, что они станут импульсом для открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест», – уточняется в сообщении.

Помимо этого, одним из направлений работы станет улучшение системы дистанционного мониторинга Рослесхоза для оперативной передачи информации о возникающих возгораниях, что поможет достижению важнейшей задачи – лесосбережению и борьбе с пожарами.

Также Стратегия поспособствует декриминализации отрасли обеспечит опережающий рост смежных секторов промышленности, поможет перейти к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, основанной на принципах устойчивого лесоуправления.

Ранее стало известно, что Республика Алтай получит федеральное финансирование для решения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода. Необходимые для этого изменения внесены председателем правительства Михаилом Мишустиным в индивидуальную программу развития региона.