Косачев назвал импичмент Трампа внутренними разборками между политиками

14.02.2021, 12:10, Новости дня

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США не удалось продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии, сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя решение об оправдании на процессе импичмента 45-го американского президента Дональда Трампа.

«Сугубо внутренние разборки между американскими политиками, призванные, с точки зрения победителей из Демократической партии, решить две задачи: добить Трампа, это во-первых, и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии», – цитирует РИА «Новости» Косачева. Он считает, что Вашингтону «не удалось не только первое, но и второе».

Ранее сенатор Алексей Пушков высказал мнение о том, что импичмент в отношении 45-го президента США Дональда Трампа был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии.

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.