 

Нарколог Кубарев назвал самый вредный алкоголь

14.02.2021, 11:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нарколог Дмитрий Кубарев пояснил о самом вредном алкогольном напитке для организма человека. Опасность представляют различные коктейли.
Позиция ВОЗ базируетcя на том, что любой алкоголь вреден для организма даже в самых маленьких количествах. В то же время сложно сравнить отрицательный эффект от одной стопки или же бокала, употребленного за вечер, с традиционным распитием спиртного. Коктейли являются вредными, поскольку в них присутствует множество красителей, вкусовых добавок и химических веществ.

Врач предостерег россиян от употребления пива в больших количествах. В напитке, который производится на заводах, нет никакой пользы, поскольку в основном предприятия не используют технологию натурального брожения, а предпочитают задействование концентрата.
Наиболее безопасными напитками считаются вина крепостью 9-13%.

Источник: www.5-tv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Мнение: Решение коммунальных проблем, государство ничего не должно и как выжить без электричества

17.12 / Xiaomi Mi 11 Pro с возможно установленной подэкранной камерой показался на рендере

07.12 / NASA планирует запустить на орбиту Марса три коммерческих спутника

25.08 / Мнение: И где же тут логика, у украинского правительства?

31.07 / Мнение: Наука как музыка…

13.10 / Мнение: “Перемирия в Карабахе нет”

24.06 / Экономист о валютных вкладах в 2020 году: Это неразумно

17.07 / В Кремле высказались о замене губернатора Фургала

07.12 / Право голоса

15.01 / «Был счастливым»: Юлия Ковальчук рассказала о последнем разговоре с Борисом Грачевским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска