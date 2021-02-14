Нарколог Кубарев назвал самый вредный алкоголь

14.02.2021, 11:32, Разное

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Нарколог Дмитрий Кубарев пояснил о самом вредном алкогольном напитке для организма человека. Опасность представляют различные коктейли.

Позиция ВОЗ базируетcя на том, что любой алкоголь вреден для организма даже в самых маленьких количествах. В то же время сложно сравнить отрицательный эффект от одной стопки или же бокала, употребленного за вечер, с традиционным распитием спиртного. Коктейли являются вредными, поскольку в них присутствует множество красителей, вкусовых добавок и химических веществ.

Врач предостерег россиян от употребления пива в больших количествах. В напитке, который производится на заводах, нет никакой пользы, поскольку в основном предприятия не используют технологию натурального брожения, а предпочитают задействование концентрата.

Наиболее безопасными напитками считаются вина крепостью 9-13%.

Источник: www.5-tv.ru