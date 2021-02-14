Мнение: День островов Такэсима

14.02.2021, 11:28, Разное

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Одновременно с попытками добиться у России "возвращения" Курильских островов, японцы в таком же неповторимом стиле ноют по поводу островов Такэсима, которые принадлежат Южной Корее.

В Японии очередной «территориальный день». Теперь против Южной Кореи

Крупнейший японский новостной агрегатор Yahoo News Japan 13 февраля со ссылкой на южнокорейские медиа-ресурсы публикует статью "В Японии готовятся к „Дню островов Такэсима". По мнению южнокорейских СМИ, территориальный конфликт между Японией и Южной Кореей только разгорается".

Со ссылками на два авторитетных южнокорейских источника — центральную газету JoongAng Ilbo и популярный новостной сайт WoW! Korea — Yahoo сообщает, что власти и общественность Южной Кореи серьезно озабочены нарастанием в Японии истерии вокруг ее территориальных претензий по поводу «незаконно отторгнутых» после войны островов Такэсима (корейское название Токто, расположены в Японском море к западу от японского острова Хонсю, провозглашены Японией как входящие административно в состав префектуры Симанэ — прим. ред.).

22 февраля в Японии собираются отметить «День островов Такэсима», в ходе которых еще раз решительно заявить о суверенитете Японии над этими островами.

В последнее время в южнокорейских СМИ активно циркулируют сведения о том, что в ответ на имеющиеся в японских силах самообороны сценарии «силового закрепления» своего суверенитета Японии над островами южнокорейское военное ведомство подготовило свой план оборонительных действий в отношении островов Токто. Токио всячески отрицает существование силовых сценариев, заявляя о полной беспочвенности таких слухов.

На пресс-конференции 12 февраля министр обороны Японии Нобуо Киси заявил следующее: «И исторически, и с точки зрения международного права острова Такэсима безусловно являются японской территорией. В этой связи заявления южнокорейской стороны о том, что Япония „сознательно наращивает военную угрозу вокруг этих островов", совершенно лишены какого-либо основания. Более того, в Японии они вызывают глубокое сожаление».

«День островов Такэсима» как неотъемлемой части японской префектуры Симанэ отмечается ежегодно, начиная с 2013 года. В этом году это девятое по счету такое мероприятие. Каждый год в нем принимает участие высокопоставленный представитель японского правительства. И каждый раз это действо вызывает ожесточенную реакцию южнокорейских властей и общественности.

К «борьбе за острова Такэсима» активно подключен весь аппарат японского правительства и министерство иностранных дел страны. В ежегодно публикуемых «Синих книгах по вопросам внешней политики и безопасности Японии» острова объявляются «неотъемлемой» японской территорией. Регулярно звучат соответствующие заявления из уст министра иностранных дел Японии и генерального секретаря кабинета министров.

В этом году 29 января японское правительство на своей домашней странице в разделе «территориальный суверенитет», помимо подтверждения суверенитета Японии над островами Сенкаку и четырьмя Курильскими островами (японское название — "северные территории") добавило еще сайт «Материалы исследований и разъяснения по островам Такэсима». На нем размещена информация о том, что острова являются суверенной японской территорией, в том числе 57 новых материалов, подтверждающих это положение.

18 января министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в парламенте с программной внешнеполитической речью, повторил японскую формулу о том, что «и исторически, и с точки зрения международного права, острова Такэсима безусловно являются японской территорией. Кроме того, Мотэги заявил следующее: «Занимая эту принципиальную позицию, мы продолжим свою политику по ним хладнокровно и непреложно».

Комментарии японских читателей противоречивы. Кто-то под воздействием правительственной пропаганды допускает националистические и даже оскорбительные высказывания в адрес Южной Кореи и ее народа, а кто-то призывает быть реалистами и умерить пыл своих территориальных претензий. «Ведь все равно никакие наши требования так и реализовываются!»

Комментарии японских читателей с портала Yahoo News Japan

0956

Правительство должно на высоком уровне провести «День островов Такэсима»!

Под любым предлогом нужно зазвать на это мероприятие представителей американской администрации, посла США в Японии, руководство американского военного командования в Японии. Нужно всем в стране и мире показать уровень американо-японского союза. А в первую очередь — южнокорейцам. Держитесь там, в японском правительстве!

dda

Южная Корея вводит в строй авианосцы и открыто заявляет, что они «заточены» на Японию! Мы для них главный противник! Япония тоже должна действовать по-взрослому. А тут проскальзывает информация, что премьера Суги на «Дне остовов Такэсима» не будет? Война на дворе! И мы еще до ее начала проигрываем сражения!

ris

На нас агрессивно наступают Китай, Южная Корея и Россия! А мы «отстреливаемся» только какими-то невнятными «сожалениями»! Они приносят один вред! Разве не должны мы учесть прошлые ошибки, и, по здравому смыслу, их больше не повторять?! Хватит односторонне «жаться» под актами агрессии против нас. Нужно на них достойно отвечать! Где наше санкционное оружие?!

agz

Прекратить все экономические связи с Южной Кореей! Подать на нее в международный суд! Отменить 9 статью Конституции. Япония должна быть способной отвечать на агрессию военными средствами! Активнее задействовать военно-политическую группировку QUAD. Привлечь туда еще Англию!

oioi

Хорошо говорит министр обороны — «острова Такэсима безусловная суверенная территория Японии». И что дальше? Как их вернуть? Над этим кто-нибудь реально думает?

puu

Если мы будем злить корейцев и разжигать националистические настроения в Японии, то этим только будем способствовать росту популярности президента Муна. И будем отталкивать от себя международную общественность. Так что сначала нужно думать, а потом действовать! Просто так мы острова Такэсима не вернем!

ggn

Если честно, то нам нужно сдаться! Какова бы ни была глубокая история островов Такэсима, но ведь 75 лет после войны они беспрерывно находятся под контролем и управлением Южной Кореи!

Что толку сейчас подавать с международный суд? У нас уже нет ответчика!

gan

Пора нам реально посмотреть на вещи. Зря мы только себя распаляем. Хватит оспаривать итоги прошлой войны. Своим действиями против Южной Кореи мы только накаляем антияпонские настроения в ней самой и среди других наших соседей! Многие японцы уже устали от этого противостояния с Южной Кореей!

nao

А чего нам бояться этой Южной Кореи?! Да и пусть между нами будет противостояние! И чем оно острее, тем лучше! Японский народ это противостояние приветствует!

Lucky 777

Что мы прицепились к этим островам Такэсима? Нам что, в разгар пандемии коронавируса больше делать нечего? У нас же страна полностью изолирована! Значит, и на острова Такэсима никто не приедет!

oam

Пытаемся переписать под себя свое прошлое… Мечты, одни мечты!

n50

Учитесь у хитрого Абэ. Сколько раз он провозглашал, что правительство, то есть премьер, возглавит «Дни островов Такэсима»! А ведь так ни разу на этих мероприятиях не побывал!!!

dsj

А давайте в нынешнем году отпразднуем «День островов Такэсима» просто: пошлем туда десант наших сил самообороны и установим на островах флаг императорский армии Японии «Хи-но Мару»!!!

shu

И послать еще туда бывшего премьера Абэ! А потом с такой же миссией — на острова Сенкаку! А потом отправить его на моление в храм военных героев «Ясукуни дзиндзя»! Вот это будет праздник!

https://inosmi.ru/politic/20210214/249126741.html – цинк

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