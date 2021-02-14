Более 70% американцев считают Трампа хотя бы частично ответственным за беспорядки в Капитолии – опрос

14.02.2021, 11:26, Новости дня

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71% американцев, в том числе половина сторонников Республиканской партии, считают 45-го президента США Дональда Трампа хотя бы частично ответственным за беспорядки в Капитолии 6 января. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, проведенного для агентства Reuters.

30% американцев ответили, что Трамп “полностью” ответственен за разжигание ожесточенной конфронтации между полицией и его сторонниками, еще 25% заявили, что он несет большую часть ответственности, 16% сказали, что он несет частичную ответственность. 29% респондентов заявили, что по их мнению, Трамп вообще не несет ответственности за инцидент.

50% опрошенных заявили, что осудили бы Трампа, если дали бы право голоса в Сенате. Еще 38% ответили, что Трампа не следует осуждать, а 12% сказали, что не уверены.

53% сказали, что Трампу следует запретить снова занимать государственные должности, а 39% считают, что он может их занимать.

Опрос провели 12 февраля после того, как адвокаты Трампа завершили свое выступление в Сенате, было опрошено 998 американцев в возрасте от 18 до 65 лет. Ошибка репрезентативности исследования – 4 процентных пункта.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Трамп назвал попытку объявить ему импичмент одним из этапов “охоты на ведьм”. Он поблагодарил своих юристов и сенаторов, а также раскритиковал демократов, которые, по его мнению, “очерняют” верховенство закона и порочат правоохранительные органы, используя правосудие как “инструмент политической мести”.

С 20 января Трамп уже не является президентом США. Если бы его признали виновным, Сенат смог бы провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. В случае признания виновным у Трампа отобрали бы президентские льготы.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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