 

Стоимость биткоина впервые превысила $49 тыс.

14.02.2021, 11:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Курс криптовалюты биткоин побил рекорд, достигнув 14 февраля отметки в $49 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

В 8.14 по Киеву стоимость биткоина достигла $49 166.

Сейчас она составляет $48,9 тыс. За сутки криптовалюта подорожала на 3,27%.

Скриншот: coindesk.com

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Google принял окончательное решение по своей платформе виртуальной реальности

22.10 / Россия удваивает скорость передачи данных между спутниками

27.12 / Бельгийский Санта Клаус принес в дом престарелых COVID-19 – СМИ

15.10 / В Германии проходит тайная подготовка к ядерной войне

01.12 / Методы борьбы с крылатыми ракетами усовершенствовали в Восточном военном округе

23.08 / Протесты в Беларуси. Патрулировать стелу в Минске вышли военные

09.10 / Тела трех украинских военных найдены в Житомирской области

14.07 / Массовое производство вакцины от коронавируса в США начнется до конца лета – СМИ

21.08 / Канопацкая обжаловала отказ ЦИК в удовлетворении жалобы на итоги выборов

20.07 / “У нас нет авансов, нас все время дергают”. Нардеп Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска