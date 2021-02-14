Стоимость биткоина впервые превысила $49 тыс.

14.02.2021, 11:26, Новости дня

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Курс криптовалюты биткоин побил рекорд, достигнув 14 февраля отметки в $49 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

В 8.14 по Киеву стоимость биткоина достигла $49 166.

Сейчас она составляет $48,9 тыс. За сутки криптовалюта подорожала на 3,27%.

Скриншот: coindesk.com

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

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