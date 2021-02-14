Мнение: О трёх проблемах успешно «сваливших»

14.02.2021, 11:22, Разное

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В российском патриотическом дискурсе две поразительные темы присутствуют. Первая: «не нравится – вали!». И вторая:«свалил – заткнись!». В том смысле, что неча тебе, эмигрантишке, из своего сытого далека говорить о российских проблемах. Думай теперь, как обустроить Гейропу, ничтожный и жалкий подпиндосник!

На этом прокалываются даже совсем неглупые с виду люди.

Вот, к примеру, мнение весьма в Рунете популярное, ибо типичное.

Уехали? Ваше право, не смею осуждать за это. Но дальше обсуждайте, пожалуйста, как вам обустроить Кипр, Черногорию, Великобританию, Испанию, США или Израиль. И больше не лезьте в жизнь страны, из которой вы «свалили». Потому что вы потеряли моральное право обсуждать то, что происходит здесь. Хоть и понимаю, что вам очень хочется, поскольку своё место «там» вы найти не можете и, вероятно, уже не сможете. Но это был ваш выбор…

Вот, кажется, всё, что есть в нелюбимом мною термине «ватник», сошлось в этом комментарии. И зависть, и злоба, и спесь, и высокомерие, и ограниченность. Но первое, конечно, #зависть. К тем, кто смогли таки, пусть и средне, устроиться за рубежом – и совсем не мойщиками уборных в Макдональдсах, как твердит стереотипная пропаганда, а вполне квалифицированными белыми воротничками – врачами, программистами, финансистами, порой даже и бизнесменами. К тем, кто получили впридачу к более высокому уровню жизни такие нематериальные блага, как #безопасность и определённый уровень отношений в социуме, густо замешанных на западной мультикультурности. Ибо не быть стриженым под одну гребёнку тоже дорогого стоит.

Но было бы, с другой стороны, неверно сводить всё исключительно к чёрной зависти «оставшихся». Ибо «свалившие» сами дают немало веских оснований для вот этого самого «свалил – заткнись!». Три крупных проблемы сразу всплывают в дискуссиях с ними.

1. Зазнайство. Всякий перенесший свою тушку через границу и более менее устроившийся там вдруг начинает ощущать свою принадлежность к более развитому – первому – миру. Отчего в его мыслях неизбежно появляется чувство собственного превосходства, а в речах начинают обильно сверкать заходы свысока. И каждый его комментарий уже внезапно несёт свет истины недоразвитым бывшим соотечественникам, которые на исторической родине по-прежнему лаптем щи хлебают.

2. Паранойя. В принципе, её и так много в Рунете, где каждый первый сходу подозревает оппонента в продажности и работе за деньги – на Кремль ли, на Госдеп ли, на Моссад ли; тут уж как буйная фантазия подскажет. Но у «поуехавших» её уровень реально зашкаливает. Причём только в одну сторону: ярлык кремлёвской пропаганды лепится без раздумий. Кстати, собственной приверженности пропагандистским штампам такие люди не замечают.

3. Агрессия. Ну, тут всё понятно: можно вывезти советского человека из России, нельзя вывести советского человека из россиянина. Где бы он ни находился, остаётся совок совком и по менталитету, и по культуре, и даже по уровню эгоцентризма. Исключения редки, пересчитываются по пальцам, одной руки хватит.

Собственно, вот эти три проблемы «сваливших» и порождают ответную реакцию оставшихся. Конечно, это ни в коей мере не повод затыкать рот – умного человека нужно выслушать, где бы он ни находился, а с дураком можно ведь и не спорить: просто и без эмоций пройти мимо, словно обходя груду конских яблок.

И, в общем, всё это понятно. Даже где-то банально. Кабы не одно но.

А как же нам обустроить Россию-то?

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