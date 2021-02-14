Личное мнение: Оппозиционеры дотрахались до мышей…

14.02.2021, 11:18, Разное

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Я задаю сейчас себе только один вопрос: зачем я так расстроился три недели назад перед бунтом сопливых хомячков Навального? Ответ простой: устал, 11 лет без отпуска не шутки, нервы ни к черту. Ибо, в сухом остатке. Они затравили Слепакова. Они затравили Явлинского. Они травят мужа Собчак. И они помножили себя на ноль поддержкой своего гульфик-фюрера. И не важно, за него ты топил, за справедливость или за идею. Если человек стоит рядом с кучей, пардон, дерьма – он так или иначе будет плохо пахнуть, какая идея бы не была у него в голове. Но – дальше – больше.

>Во-первых, вот этот вот "Манифест Богомолова" и "Отповедь Явлинского" – это уже шаги подальше от навальняток – какими бы лозунгами они не прекрывались. Реально, Лешик молодец – когда мы думали, что дна нет – он сделал так, чтобы восторженные идиоты доказали – есть куда опускаться ниже. Это я про открытое письмо 400 дегенератов, ой, музыкантов, которые мало того, что не живут в массе своей в России – так еще и присвоили себе с какого-то перепуга звание "самой думающей части населения". И это не я придумал, они так видят. Дядя Лавров был прав 146%.

Но, опять же – это не конец! Зацените, нам пишет моя любимая помойка "Ньюсвруком": Лень скринить – вот это, заголовок:

"Ок, бумер": сотни человек подписались под ответом на манифест Богомолова о Европе"

а вот это цитата из текста:

Более 500 человек за сутки подписали открытое письмо в ответ на спорный манифест режиссера Константина Богомолова, назвавшего Европу "новым этическим рейхом". Письмо состоит всего из двух слов: "Ок, бумер" – эта фраза стала популярной реакцией молодежи на критику и обвинения со стороны старшего поколения.Написать открытое письмо и опубликовать его в "Новой газете" – там же, где Богомолов напечатал свой манифест, предложил музыкант Вася Огонек, сообщает TJ.

Вот это и называется – дотрахаться до мышей. На Болотной у вас были сотни тысяч. Фильм про Дворец типа посмотрело за 100 млн, а вышло? А второй раз? А с фонариками?

Только очень тупой редактор, или его просто заставило руководство, хотя он все равно, если там работает, очень тупой – мог выдать: "Сотни человек!". Народ, еще раз, для восторженных мудаков, которые считают нас быдлом, а про себя врут, что умеют в голову думать – какие нахрен сотни? И это все? Даже за сутки?

ВЫ НАХРЕН НИКОМУ НЕ НУЖНЫ. Все, вы – одно сплошное убожество, демшизма и просто перхоть. Ваши идеи – дерьмо. От вас разбежались – все. Вам – никто больше не верит, кроме совсем отмороженных придурков.

И тут мне бы сказать – мы будем вас преследовать! Но нет, мы ж не навальнята упоротые.

Люди, если у вас хоть что-то еще булькает – присоединяйтесь к большинству нормальных! Мы – не считаем себя выше или ниже. Наши парни охраняют наши границы, наши ученые, пока вы блеете, что вы умнее, создают ядерные двигатели, наши пожарные спасают людей.

Бегите из ада мудаков – пока не поздно. Дальше – лучше не будет.

p.s. И хочется верить, Люпке впаяют уже хотя бы пару лет на зоне.

p.p.s. Вася Огонек – ….ть, это слезы!

Счастья вам.

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