Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову

14.02.2021, 11:16, Новости дня

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Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, написал из СИЗО осужденному за ДТП со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову, сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева, отметив, что актер отправил ему ответ.

Меркачева, посетившая СИЗО «Лефортово», где содержат Сафронова рассказала, что обвиняемый в госизмене написал письмо Ефремову, в котором вспомнил их встречу, произошедшую в 2011 году. «Иван работал в «Коммерсанте», зашел с коллегой в кафе, и там пересеклись с Ефремовым. И Сафронов написал ему из СИЗО письмо, в котором пожелал, чтобы актер «нашел силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда», – сказала она. По ее словам, актер в ответ написал Сафронову письмо, однако оно пока не дошло, передает ТАСС.

Меркачева также отметила, что Сафронов много читает в изоляторе, он прочел порядка 150 книг и написал рассказ.

Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.

Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге. Президент РФ Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.

В свою очередь Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Он был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. В феврале 2021 года Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву, где поместили в следственный изолятор «Водник».