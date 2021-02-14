 

В Роструде напомнили график праздничных дней в феврале

14.02.2021, 11:16, Новости дня
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В феврале произойдет сокращение рабочей недели из-за за празднования Дня защитника Отечества, напомнил Роструд.

Празднование займет три дня: 21, 22 и 23 февраля. Рабочий день 22 февраля будет перенесен на субботу 20 февраля, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Приближающаяся неделя будет единственной в году шестидневкой, после нее россиян ждет трехдневная рабочая неделя.

Ранее в Роструде рассказали, что всего в 2021-м будет семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.



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