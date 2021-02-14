 

Мнение: Оценочные суждения Путина, Толстого и … Навального

14.02.2021, 11:14, Разное
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Фонарики протеста еще никто не включил, а шума от этой даже еще несостоявшейся протестной акции все больше и больше.

Вот и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов настаивает, что зампред Госдумы Петр Толстой должен быть наказан за оскорбление жителей блокадного Ленинграда.

Дословно: «Лжец…. То, что он заявил, что были люди, которые подсвечивали и наводили фашистские бомбардировщики на осажденный Ленинград, это не подтверждается. В архивах НКВД, как говорят питерские историки, нет ни одного дела про эти фонарики. Он оскорбил всех блокадников Ленинграда, он должен быть наказан. Если возможно предъявить подобное Навальному, значит возможно предъявить Петру Толстому. Давайте юстиция будет одинаково абсолютна беспристрастна. Человек злонамеренно создал ложь на историческую тему. Человек голосовал за эти репрессивные законы, пусть он на себе их почувствует» (отсюда)

А ведь прав Венедиктов! Если в Бабушкинском суде развернулась клоунада, в ходе которого Навального пытаются представить негодяем, который оскорбил всех ветеранов, почему бы не начаться еще одному процессу, где на скамье подсудимых будет Петр Толстой, оскорбивший всех блокадников?

Ну заодно и Путина посадить на скамью подсудимых. Вот за это:

Или все-таки придется согласиться, что каждый человек имеет право высказывать оценочные суждения.  И Путин, и Толстой… и даже Навальный. Или у Навального такого права нет?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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