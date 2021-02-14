Мнение: Я медленно-медленно поворачиваю к тебе свой потрясающий профиль…

14.02.2021, 11:12, Разное

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Сегодня, в продолжении все того же расследования, я расскажу вам об одном из важнейших изобретений в мировом искусстве, эпохальной вехе, благодаря которой мы получили портретный жанр в его классическом виде (речь и о живописи в том числе).

Об осознании древними мастерами, что человека можно изображать, оказывается, не только в профиль, но и в фас, а еще и в три четверти!

Занял этот процесс разворота достаточно долгое время. Например, в портретной живописи Ренессанса т.н. "выход из профиля в фас", в зависимости от региона, занимал 50-100 лет. И, скажем, одно из достоинств "Джоконды", такое неочевидное для нас, но декларативное для современников, было в том, что она — веской точкой, подобно "Черному квадрату" Малевича, закрепила осознание, что профильный живописный портрет устарел…

Слева: портрет Альбрехта Дюрера на медали работы Ганса Шварца (отзеркалено), в центре и справа — два его автопортрета. Дюрер был такой модный и остроактуальный художник, что осмелился написать первый портрет живого человека в мире в строгий фас, и никогда не делал своих автопортретов в строгий профиль, не только потому, что их банально неудобно делать с себя, но и потому, что это было старомодненько

Продолжаю свое искусствоведческое исследование того, как профили появились на монетах, а потом исчезли и снова появились в эпоху Ренессанса, Портретные профили на монетах: ранее часть 1; часть 2; часть 3; часть 4, часть 5, часть 6.

***

Мы мало задумываемся об этом, но если взглянуть на всю общемировую историю изображения на плоскостях, профиль — это король. Древнегреческий миф гласит, что вообще вся живопись (целиком) была изобретена, когда одна девушка, дочь коринфского горшечника Бутада, заметила на стене тень головы своего возлюбленного, и обвела его профиль по контуру.

Так одновременно была придумана и живопись, и портретный жанр.

Иоганн Георг Хильтеншпергер. "Изобретение живописи", 1840-е (фреска в Эрмитаже)



Но, конечно, изобретение профиля еще древнее: в пещерах Альтамиры мы ведь видим именно профильные фигуры мчащихся быков, а не их лобовые изображения. В древнеегипетских росписях люди ходят в особенном "египетском" повороте фигуры, которого в реальности не существует — тела изображены в фас, с разворотами плечей к нам, а вот головы в профиль. Критские фрески показывают нам силуэты царей, дам и животных — все профильные.

Несмотря на то, что в перечисленных культурах объемная скульптура развивается, и порой весьма реалистично, на росписи на плоскостях это развитие влияет крайне слабо. Они сохраняют верность архаичным методам подачи.

Профилям!

Вот Древняя Греция классического периода, 5-й век до н.э. — время создания самых идеальных и прекрасных человеческих тел в мраморе и бронзе. Но что мы имеем в росписях ваз? Все те же профили.

Две Афины одной эпохи, в разных техниках.



Итак, вы, надеюсь, запомнили одно из важнейших качеств иконографии профиля — его невероятную стойкость, сопротивляемость новейшим модным новинкам художественной моды.

Античному искусству потребуется крайне много усилий, чтобы начать изображать людей на плоскостях в других разворотах, но все-таки со временем они научились это делать, чему свидетельство — живопись (дошедшая до нас в малочисленных остатках), мозаики (которые, очевидно, делались с цветных "картонов"), рельефы.

Данный цикл текстов является моим расследованием происхождения профиля в таком жанре, как монеты и медали. Так что теперь перейдем к скорости появления фаса вместо профиля именно на них. Кому вообще и, главное, нафига (!!!) потребовалось отказаться от профилей на монетах ради фаса, ведь профили очевидно удобней и лучше ложатся в металл?!

***

Итак, в прошлом выпуске я показала эту картинку:

1) римский император Нерва (97 г. н.э.)

2) византийский император Михаил I (811-813 гг. н.э.)



И указала, что главных отличий между римской классической монетой и позднеримской (византийской, средневековой) — два.

О первом, утрате сходства (из-за того, что реализм уступил пальму первенства символизму) я подробно рассказала в прошлый раз (вызвав в комменты дикое нашествие фоменковцев, все в бане).

Теперь же речь пойдет о втором — смене профилей на фас.

Причиной этой метаморфозы, как мне кажется после того, как я закопалась в данную тему, стали такие штуки, как подобие и соседство.

Проанализировав большой массив материала, я вижу, что фас на монетах получился от слияния двух иконографических линий, которые сначала шли параллельно, а потом соединились. К сожалению, я не нашла отдельной литературы на эту тему, потому что нумизматика оперирует не искусствоведческими концепциями, а своими собственными. Но некоторые кусочки в исследованиях мне удалось собрать, так что вот соединительный концепт.

Итак, почему же императоры на монетах стали изображаться в фас? Сегодня расскажу о первой из этих иконографических причин.

Потому что анфас — это атрибут Бога. Христианского.

Давайте вернемся немного назад. Помните, я рассказывала, как вообще придумали ставить похожие портреты живых людей на монеты? В начале стадии на монетах профильно изображали богов, а current царь маркировался на реверсе в виде схематического человечка.

Типичные аверс и реверс монет Филиппа Македонского, отца Великого (ок. 355-348 н.э.). Бородатый красавичк слева — не царь Филипп, а бог Зевс. Царь же — человек в шляпе на лошадке (а может, это просто символический всадник).



Красивые профили богов с одной стороны и схематичные фигурки человечков с другой чеканили достаточно долго, пока кому-то не пришла гениальная идея "а чем я хуже бога!", и появились привычные нам монеты с портретами.

Об этом я подробно рассказывала в прошлый раз, однако тогда на реверсах не останавливалась, за ненадобностью. Поднимем эту тему сейчас: отныне монета целиком выглядит так: портретный профиль живого человека на главной стороне, на обороте же — фигурка, обычно целиковая, более дробно и мелко трактованная (чтобы не конкурировать с портретом).

Фигурка, как правило, изображала актуальное заказчику божество или другие важные жизненные ситуации. (В новое время это место займет стандартизированный герб). Варианты, где профили появлялись с обоих сторон, бывали, но не очень часто.

Монета императора Каракаллы (198-217 н.э.). С одной стороны — его узнаваемый портретный профиль, с другой — богиня Рома, покровительница города, на троне.



Стандартной эта схема оставалась достаточно долго, даже когда профильные портреты уже начали утрачивать черты реализма и сходства.

Вот монета императора Констанция II (337-361 н.э.), сына Константина Великого, когда казалось бы, на дворе уже вполне себе христианство. Тут на обороте две богини/аллегории — Рим и Константинополь.

Обратите внимание! С самого-самого начала фигурки богов, аллегорий и прочих действующих лиц на оборотах могли принимать какие угодные позы и повороты. Потому что они изначально не были скованы каноном "быть красивым профилем".

Давать контурные силуэты, например, скачущей лошади, конечно, было удобней, но римские мастера достигли такой виртуозности, что перестали себя этим ограничивать, и делали весьма сложные рельефы.

Нерон и храм Весты



Тит и аллегория покоренной Иудеи

Как вы видите, с технической точки зрения римских монетчиков ничего не ограничивало, они умели изображать на реверсах все, что угодно, и как угодно. На лицевой же стороне красовался традиционный императорский профиль, и это был канон, стойкий, как суперклей производства СССР. Если на античной монете вы видите фас, то скорей всего, это будет оберег-горгонейон (как на этой древнейшей монете с упоминанием Иудеи).

Промежуточная стадия в развороте императорского профиля в императорский фас состояла в том, что римских богов сзади сменил новый христианский Бог, Богородица, ангелы… Смена эта была абсолютно логичной с точки зрения смены государственной идеологии, нас же, искусствоведчески и иконографически, интересует только один факт, быть может, даже просто совпадение.

Дело в том, что Иисуса Христа, в любых жанрах было принято изображать сугубо в фас.

В профиль его не изображали.

Фас настолько ассоциировался с Христом, что когда Дюрер в 1500-м году (столько лет спустя) написал себя на автопортрете в анфас (см. 1-ю илл.), это сочли чуть ли не кощунственным самоуподоблением и посягательством.

Не буду подробно рассказывать, почему так сложилось: раннехристианская иконография Иисуса Христа — это отдельная, очень сложная тема, как и вообще тот факт, что Бога все-таки начали изображать в человеческом облике, несмотря на догматический запрет.

Мемлинг. Святая Вероника (ок. 1470). В руках у нее плат, о который Иисус, по преданию, отер свое лицо, оставив на нем отпечаток. Аналогичную легенду про отпечаток рассказывали про "Спас Нерукотворный" для царя Эдессы (св. Мандилион). "Туринская плащаница" устроена по тому же визуальному принципу.



Кстати, сложилась такая строгая геометрия не сразу: раннехристианское искусство развивалось ведь на античном, живопись в котором была достаточно сложной и иллюзионистической, знала некую перспективу и искажения форм из-за световоздушной среды. Туповатая иконография "в лоб" была для этих художников слишком примитивной, поэтому на одном из древнейших изображений Христа-человека, катакомбной фреске 4 века, он все-таки практически в три четверти, с небольшим разворотиком.

А на древнейшей сохранившейся иконе (середина 6 века) он — в фас, но это ощущается, как в три четверти, из-за сложной игры теней на лице. Автор был мастер реализма (правда, есть теория, что лицо асимметрично нарочно, из-за двух природ Богочеловека).

Для нас же важно, что примерно в 4-6 веках н.э., после Никейского собора 325 года, разрешившего изображать Бога, в Византии появляется типология Христа Пантократора (Вседержителя), т.е. небесного царя. На Западе это будет "Христос во славе", тоже с 4 века.

Кстати, развиваться эти иконографии Христа-царя будут с использовании типов изображения римских императоров. Иконография императоров, в свою очередь, опиралась на типы изображения богов.

Монета Александра Македонского (336-323 гг до н.э.) с изображением статуи Зевса в Олимпии



Монета Септимия Севера (193-211 гг. н.э.) с изображением Капитолийской триады (Юнона, Юпитер, Минерва)



Скульптурная группа "Капитолийская триада" (Юпитер в центре)



Равенна, Сан-Аполлинаре-Нуово, 6 век (ваджра в руках Христа — это скипетр, появившийся в результате реставрации 19 века, спокуха)



Христос на троне, мозаика в базилике Санта-Пруденциана (Рим), ок. 420 гг.



1) Портрет императора Августа в образе Юпитера

2) Зевс Олимпийский (совр. реконструкция). Считается, что именно его бородатый образ сильнее всего повлиял на типаж Пантократора

3) Христос на троне, худ. Чима да Конельяно, ок. 1505. Видите эту прозрачную державу, ту же самую, которая у "Сальватора мунди" Леонардо? Так вот, ее еще Фидий придумал, у него на шаре крылатая богиня победы стоит.



Итак, в период поздней античности / раннего христианства с большим скрипом идет выработка концепции, как именно надо изображать Бога, и оказывается, что самые удобные кирпичики для нее — это отработанные варианты изображать императора и уволенного верховного бога.

Тут напомню, что еще параллельно бурлит в головах вон та идея, о которой я рассказывала в прошлом выпуске — упрощения визуалки из-за наполнения ее все большим и большим символизмом.

Замешивается коктейль, получивший подкрепление от прото Платов-Плащаниц (архетипических из-за гипнотизма взгляда).

Все это (в первую очередь необходимость подчеркивать верховную власть Бога и акцентировать его глаза) приводит к тому, что Иисус теперь становится строго анфас, причем идеально симметричным.

Церковь Сант Аполлинаре ин Классе, Равенна, Италия. Мозаика 6 века (к сожалению, не могу давать иллюстрации жестко того времени, о котором говорю, потому что от таких древних времен сохранилось мало вещей.



Именно в таком фронтальном варианте Иисус Христос и проникает на реверсы византийских монет.

Любопытно, что Христос анфас появляется на монетах гораздо позже, чем живые императоры анфас.

О появлении живых императоров анфас (но сначала в три четверти) я поговорю в следующем выпуске, здесь же дорасскажу то, что касается Иисуса Христа.

Когда и как Христос появился на монетах?

Произошло это не быстро: монеты — жанр косный, новшествам он сопротивляется. Проникновению помогало то, что боги издавно жили на монетах, они просто поменяли конфессию и в большинстве своем понизились в ранге. Скажем, крылатая богиня победы Ника-Виктория элементарно мутировала в крылатого христианского ангела.

Самым первым экхемпляром проникновения Христа на монету, насколько я поняла (источник) является солид 450 года, выпущенный в честь бракосочетания Пульхерии, актуальной обладательницы титула императора после смерти брата (Феодосия II), с Маркианом, который и стал следующим императором. У новобрачных не было отца, вести к венцу их было не кому, и поэтому на реверсе пару благославлял стоявший между (и над) ними Христос. Сохранился один экземпляр такой монеты, в Глазго.

О том, что в три четверти слева будем говорить в след. раз, пока же речь идет о группе из троих инопланетян справа.



В 491 году такая же марьяжная ситуация сложилась с вдовствующей императрицей Ариадной и придворным чиновником Анастасием. Монет по этому случаю сохранилось две (один в Думбартон-Оксе, один в частной коллекции).

Однако официально самой первой монетой с Иисусом Христом в качестве главного мотива является солид Юстиниана II 692 года с надписью IHS CRISTOS REX REGNANTIUM.

Сам император, подписанный «Юстиниан слуга Христа», изображен на обратной стороне в давно знакомой нам стилистике "пляшущих человечеков".

Потом Юстиниан II продолжит развивать иконографию.

Более поздний солид Юстиниана II (705-711 гг.), где он уже совершенно соразмерен Христу. Они отличаются по антуражу: Бог с крещатым нимбом, императоро с диадемой.

При этом императоры в позе Иисуса Пантократора проникли на монеты на два века раньше, чем это сделал он сам сам , любопытный парадокс, связанный с проблемами изображения божественного, очевидно. В Византии, насколько я поняла это наконец, как следует происходит при могущественном владыке Юстиниане I (527-565) — сильные изменения иконографии вообще происходят либо при очень могущественных монархах, либо при очень безумных.

В предшествующий период на реверсе фигурки божеств и аллегорий часто изображались сидящими, стоящими и проч. в анфас. При греках, помните, сначала было на аверсе в профиль, престижно — боги, на реверсе — маленькие фигурки царей. Потом цари забрали себе престижные крупные профили, а богов отправили на реверс быть фигурками. Теперь происходит опять хоровод: престижно уже не профиль, а фас, и императоры забирают с реверсов эту свободу разворота.

Монета Юстиниана I (538-545 гг.)



Так что получается, что родословие появление фасов императоров и Христа на монетах таково:

античные боги повлияли на то, как ваяли римских языческих императоров (которых порой обожествляли)

языческие императоры поделились атрибутами, позой и жестами с Христом

христианские императоры восприняли, что могли у языческих императоров, и одновременно из развивавшейся типологии Христа.

далее монаршья и божественная иконографии обогащали друг друга

Православная икона "Царь царем" (фрагмент)



В следующий раз мы поговорим про промежуточную стадию, которая к Иисусу Христу никакого отношения не имела. Она про трех-четвертной портрет, который появляется на несколько веков раньше, в первом же поколении после Константина Великого (4-й век).

Монета Константина II (337–361)



Что это такое и откуда оно взялось?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ