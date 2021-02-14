 

Почему Шишкова отдыхает одна? – Личное мнение

14.02.2021, 11:10, Разное
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Алёна Шишкова, сначала послушно снявшая, а затем так же послушно надевшая нарощенные волосики, оправдалась, почему не берёт дочку с собой на отдых.

Оказывается, маленькой Алисе нужна охрана.


Фото: Соцсети

Таких оправданий хватило бы для наивных почитательниц одной из Тиматевых, но тут в дело вступила мама Тимура Симона Яковлевна.

Ей этот мерзкий слух, как карликовый рэппер ходит в туалет с тремя охранниками, а все ржут над маленьким, ни к чему совершенно.

«Мы не ездим отдыхать с охраной», — опровергла слова наложницы валиде.

Ну, конечно, какая охрана? Вот ещё, зазря деньги спускать.

Так почему Алёна не берёт тогда на отдых дочку? Ну, наверное, потому что с маленькой девочкой отдыхают те, кто с ней и живёт, верно?

Мама Алёна иногда прилетает к бабке Симоне. Полы, возможно, помыть, чтобы бабушка пальцы ног не пачкала, или ещё зачем. Тогда можно и дочь увидеть, пообщаться с ребёнком.

А охрана — нет, она не поможет.

Безопасность ребёнка, о которой пишет Шишкова, явно не про охрану. Если бы фотографии Алисы не светились в аккаунте бабки, о существовании девочки никто бы не знал. Можно было бы спокойно ездить на море — саму Алёну без фильтров Инстаграма узнают лишь самые близкие ей люди.

Мало ли таких тёток под 30 по морям шляются?

Почему Шишкова летает на отдых одна?

Да потому, что это бюджетненько — раз. Два — ребёнок нужен бабушке для Инстаграма. И три — не всё же Алёнке полы мыть, правда? Можно и просто полежать на шезлонге.

Источник: Лена Миро



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