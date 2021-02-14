“Понимает, что поддержки в народе у него нет”: важные оговорки Лукашенко на Всебелорусском народном собрании

14.02.2021, 11:08, Разное

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Член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин в беседе с журналистами признался, что заявления президента Белоруссии не произвели на него большого впечатления. Однако эксперт обратил на некоторые оговорки Александра Лукашенко во время выступлений.

Марголину показались любопытными слова главы государства об уходе с должности. Александр Григорьевич сказал, что покинет президентский пост лишь тогда, когда в республике будет мир и порядок. “Значит, Лукашенко понимает, что поддержки в народе у него нет”, – сделал вывод эксперт.

Во время выступления на ВНС президент Белоруссии также допустил, что губернаторы могли сфальсифицировать результаты выборов, которые проходили в августе 2020 года. Александр Григорьевич предположил, что главы регионов накидывали ему несколько лишних процентов.

Исходя из этих слов, Марголину стало очевидно: Лукашенко не имеет ни малейшего представления о том, что такое настоящие, честные выборы. Мол, губернаторы ни в коем случае не должны иметь отношение к такому голосованию. По мнению эксперта, президент Белоруссии не понимает: если губернаторы на самом деле изменили результаты хотя бы на несколько голосов, то они совершили уголовное преступление.