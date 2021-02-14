В аэропорту Красноярска сделали место для поцелуев

14.02.2021, 11:08, Разное

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Традиция 14 февраля отмечать День всех влюбленных неторопливо, но, кажется, надежно закрепилась в России. Над созданием праздничного настроения работают многие. Так, гости красноярского аэропорта могут сделать романтические снимки в специально организованном месте для поцелуев.

Информация об этом появилась на официальной инстаграм-страничке воздушной гавани. Идея организации специального места для поцелуев в аэропорту пришлась по нраву комментаторам, особенно в преддверии Дня всех влюбленных.

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Публикация от Аэропорт Красноярск (@kja.aero)

Отметим, 14 февраля на странице аэропорта Красноярска подвели итоги конкурса для влюбленных. В награду за победу в нем подписчикам подарили профессиональную фотосессию на перроне аэропорта.