Мнение: А поговорить?

14.02.2021, 10:50, Разное

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Илон Маск обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пообщаться в соцсети Clubhouse. К Путину Маск обратился через твиттер, тэгнув официальный аккаунт Кремля, и опубликовав два твита — на английском и на русском.

Клабхаус — специфическая соцсеть, куда, кстати, можно попасть только по приглашению. Это сеть только для голосового общения, она реализована (пока) только на платформе iOS, идеологически она представляет собой классический аристократический клуб, но в современном сетевом исполнении. Чаты (здесь их называют комнаты) в соцсети бывают открытые и закрытые, доступные только приглашенным.

У сети взрывной рост — если в декабре 2020 года в ней было 600 тысяч зарегистрированных пользователей, то уже через месяц — 2,4 млн. Что, кстати, уже вызывает некоторые сложности у идеологов сети — некая элитарность предполагает и контроль над численностью.

В общем, это очередная модная штучка, и сам факт приглашения Путина Маском — это событие из мира современной моды.

Вполне возможно, что Маск искреннен и не имеет в этом приглашении никаких задних мыслей. Но возникает любопытный сюжет: трудно представить настолько разных людей, как Маск и Путин. Поэтому крайне сложно предположить, о чем они вообще могут говорить.

Маск — интеллектуал и «золотой мальчик», у которого руки приделаны откуда нужно и голова работает как надо. В каком-то смысле это человек «Полдня» Стругацких, для которого творчество составляет смысл жизни. Он совершенно не чурается материального, но воспринимает его в основном как один из инструментов поддержки творчества — не более.

Путин — ну, с этим персонажем известно уже достаточно много, чтобы понять: те ценности, которые есть у Маска, для него непостижимы. Путин — это третий кадавр Выбегалло, который хочет дотянуться до всего, присвоить и закуклиться с этим всем, чтобы не отняли. Баланс между алчностью и творчеством здесь находится в самой крайней точке, где творчество равно абсолютному нулю во всех системах отсчета. С практической точки зрения Путин — тоже прямая противоположность Маску. Все, к чему Путин прикасается, немедленно покрывается тленом и начинает безостановочный путь к своему развалу и распаду.

Маск, вольно или невольно, троллит Путина, приглашая его поговорить на площадке, предельно чуждой Путину — в интернете. Хоть о чем-нибудь поговорить. Вот именно это и хотелось бы развидеть.

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