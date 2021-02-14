Мнение: Компьютерные игры и физическая форма

14.02.2021, 10:44, Разное

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Учёные выяснили, что киберспортсмены в среднем здоровее обычных людей. Оно и понятно: компьютерные игры не только помогают воздерживаться от вредных привычек, но и формируют у игроков правильную установку — надо «прокачиваться», надо развивать персонажа, надо осознавать долгосрочные последствия своих маленьких ежедневных решений:

https://www.cybersport.ru/other/news/issledovanie-kibersportsmeny-vedut-bolee-zdorovyi-obraz-zhizni-chem-srednestatisticheskii-chelovek

Киберспортсмены более активно следуют правилам здорового образа жизни, чем остальное население планеты. Такой вывод сделали сотрудники Квинслендского технологического университета на основании собственного исследования.

Как выяснилось, шанс, что у профессионального геймера индекс массы тела будет в норме, выше на 9–21%. Кроме того, киберспортсмены меньше курят (3,9% против 18,7%) и на 7,9% чаще воздерживаются от ежедневного употребления алкоголя. Однако если говорить о критической стадии ожирения, то по этому показателю киберспортсмены проявили себя хуже — они страдают от этой болезни на 4,03% чаще.

У киберспорта есть несколько серьёзных преимуществ перед обычным спортом.

Во-первых, обычный спорт нравится не всем. Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться в очевидном — большая часть людей старается избегать физических упражнений. Это нормально — мы не любим напрягаться, также мы стараемся избегать монотонных повторяющихся движений, из которых, собственно, и состоят тренировки. Люди всё равно занимаются спортом, так как он позволяет иметь хорошее тело, сопротивляться болезням и получать то особенное удовольствие, которое растекается по организму после серьёзных нагрузок. Вместе с тем сами тренировки, — «левой, правой, левой, правой», — скучны и утомительны почти для всех.

В киберспорте не так. Уже сейчас в нашем распоряжении есть достаточно игр, чтобы практически каждый мог подобрать себе что-нибудь по душе: или коллективное, или одиночное. Весьма увлекателен и сам процесс игры, благодаря чему обычный человек может воспринимать её не как обязанность, а как удовольствие.

Во-вторых, нельзя вот так просто взять и начать обычную тренировку. Нужно переодеться, собрать сумку, доехать до нужного места, принять душ… Казалось бы, пустяк, однако сравните это с подготовкой геймера, которая заключается в том, чтобы сесть в кресло и дважды щёлкнуть мышкой на ярлыке. Многие готовы перетерпеть тренировку, когда всё уже готово к старту — когда они сидят в спортивном костюме и держатся за рукоятки тренажёра. Но если на подготовительный этап ещё только предстоит потратить 20-30 минут, одна только мысль о дороге к фитнес-центру часто заставляет людей с нормальной силой воли опустить плечи и развернуть корпус к холодильнику.

Наконец, у людей старшего возраста появляются и физические ограничения: с годами больная спина заставляет отказаться от штанги, а прочие заболевания — от многих других видов привычного спорта. Компьютерные игры куда как демократичнее. В компьютерные игры могут играть не только атлетически сложенные люди с волевыми подбородками, но и пенсионеры, причём не спортивные пенсионеры с 40 годами триатлона в анамнезе, а обычные пенсионеры, проработавшие всю жизнь клерками в министерстве бумажной промышленности.

К слову, о скуке или, если угодно, «медитативности» спорта. Упругие мышцы — это, конечно, здорово и приятно, но только в том случае, если к ним прилагается нормально работающий мозг. Будьте уверены, если дать завтра Джо Байдену тело молодого Давида, он всё равно останется в куда как более грустном положении, нежели принц Филипп, сохраняющий в свои 100 лет вполне ещё живой рассудок. Компьютерные игры позволяют тренировать не только реакцию, но и интеллект. Они дают мозгу ту самую нагрузку, которая нам нужна, чтобы мы не жгли чайники и не обвиняли родственников в воровстве.

Некоторые скажут сейчас: хорошо, убедили, играть в игры приятнее, чем потеть на тренажёре, даже если это какой-нибудь хитрый климбер за 750 тысяч рублей. Однако ведь и киберспортсмену придётся в итоге физически оторвать задницу от стула, чтобы начать делать традиционные нелепые телодвижения. Чем же тогда распорядок дня киберспортмена, — чередование игры за компьютером и физических упражнений, — отличается от обычного спортивного распорядка?

Ответ на этот вопрос состоит из двух частей.

Для начала, как я уже попытался показать выше, киберспортмену проще себя замотивировать. Опытные игроки знают, как нужно жить, потому что в играх они раз за разом видят последствия своих правильных и неправильных решений. Киберспортсмен на уровне рефлексов понимает, что если не будет тратить время на прокачку в начале игры, то здорово просядет в лейте.

Кроме того, — да здравствуют геймдизайнеры, — уже давно существуют игры, позволяющие напрягать мышцы, не отрываясь от монитора. Вот, к примеру, знаменитая японская разработка, Дэнс Раш Стардом от Конами:

https://www.youtube.com/watch?v=3ijE9cXef04

Конкретно этот тренажёр стоит как автомобиль, но вот игровой автомат попроще, без светящегося пола, на котором надо прыгать. Я предполагаю, что такое устройство стоит дешевле:

https://www.youtube.com/watch?v=8-yZihwFTC0

А вот уже домашний вариант — «Фитнесс Боксинг 2» для Нинтендо Свич. Новая игровая консоль стоит около 20 тысяч, такого типа игры — ещё по несколько тысяч за штуку:

https://www.youtube.com/watch?v=Eas3sAy7jN4

Возможно, аналогичные игры есть не только под игровые приставки, но и под нормальные компьютеры, с Виндоуз и Стимом. Даже если и нет, подержанную приставку можно купить с рук весьма дёшево.

Подведу итог

В тренажёрных залах мне приходилось встречать настоящих фанатов спорта: крепких людей, которые не мыслили свою жизнь без постоянного движения, и которые испытывали огромное удовольствие во время тренировок. Лично я подобного подарка от природы не получил. Потратив годы на разные виды спорта, я могу констатировать со всей определённостью: тренировки для меня — утомительный труд.

К счастью, ситуация стремительно меняется к лучшему. Даже сейчас, когда технологии виртуальной реальности находятся в самом начале пути, на рынке уже есть достаточно игр, при помощи которых можно сделать домашние тренировки или увлекательными, или как минимум вполне сносными.