 

Ученые заявили о риске «устаревания» вакцин из-за появления новых штаммов вируса

14.02.2021, 10:38, Разное
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Ученые из Вашингтонского университета заявили о существовании риска «устаревания» вакцин, поскольку появляются новые штаммы вируса. Из-за мутаций COVID-19 разработанные препараты могут стать малоэффективными. В связи с этим исследователи в оперативном порядке пытаются модернизировать вакцины.
США, Великобритания и другие страны работают над тем, чтобы усовершенствовать препараты. Сейчас у разработчиков имеются инструменты для модернизации вакцин. Однако важно иметь альтернативные подходы для внесения корректировок из-за постоянных мутаций коронавируса. Фармацевтическим компаниям необходимо научиться быстро реагировать на изменения в спайковом белке COVID-19, поскольку именно он задействуется в процессе поражения здоровых клеток.

Ученые боятся, что вакцины в какой-то момент полностью потеряют свою эффективность. С американскими коллегами согласны и британские разработчики. Сейчас во всем мире исследователи пытаются найти универсальный препарат, который подойдет против нескольких штаммов, но пока неизвестно, какие мутации станут активно распространяться в ближайшие месяцы.

Источник: www.bloomberg.com



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