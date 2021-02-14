 

Татьяна Догилева удивила располневшей фигурой

14.02.2021, 10:38, Разное
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Популярная российская актриса Татьяна Догилева удивила поклонников своей располневшей фигурой. Как пояснила знаменитость в эфире программы «Ты не поверишь!», она уже привыкла, что ее не узнают на улицах.
Поклонники переживают за состояние здоровья Татьяне Догилевой, которая набрала лишние килограммы. Она перестала быть похожа на себя прежнюю. В ходе общения с журналистами артистка рассказала, что с ней происходит на самом деле.

Все изменения связаны со здоровьем Догилевой. Актриса не стала вдаваться в подробности, но сразу же намекнула, что лишний вес и изменившаяся внешность ее не волнуют. Догилева перешла в другую возрастную категорию и перестала бороться за молодость. Она не сидит на диетах, не колет ботокс и не прибегает к услугам пластических хирургов.

Изображение взято с: YouTube, кадр из программы “Ты не поверишь!”
За плечами у знаменитости уже есть одна неудачная операция. Также ради одной заветной роли Догилева долго изнуряла себя диетами. Все это отрицательно сказалось на ее организме.

Источник: www.youtube.com



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