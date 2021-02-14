В мире сделали уже больше 170 млн прививок от кронавируса
14.02.2021, 10:32,
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В мире по состоянию на утро 14 февраля сделали более 172 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация началась в 77 странах.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
США – 50 млн доз;
Китай – 40,5 млн доз;
Страны ЕС – 21,1 млн доз;
Великобритания – 15 млн доз;
Индия – 7,9 млн доз.
При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (69,32), Сейшельские острова (54,04), Объединенные Арабские Эмираты (46,56), Великобритания (22,59) и США (15,84).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 13 февраля коронавирус в мире подтвердили у 108,5 млн человек. Умерло от коронавирусной инфекции COVID-19 2,39 млн человек, 60,8 млн – выздоровели.
Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на середину февраля.
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