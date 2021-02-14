 

“По крайней мере, вы не кот”. В США конгрессмен на видеоконференции выступал вниз головой

14.02.2021, 10:32, Новости дня
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В США во время онлайн заседания комитета Палаты представителей по финансовым услугам республиканец Том Эммер случайно перевернул видео во время выступления. Об этом сообщил телеканал CNN, видео 11 февраля опубликовал канал FOX Carolina News.

Во время его выступления глава комитета Максин Уотерс прервала республиканца и спросила все ли у него хорошо. Другие законодатели обратили внимание, что изображение от Эммера перевернуто и он выступает верх ногами.

Сам конгрессмен отметил, что не знает, как это исправить. 

“Ты становишься вирусным, Том!” – воскликнул один из членов комитета. Другая конгрессвумен отметила, что Эммер “по крайней мере не кот”, отсылая к похожему случаю в Техасе, где во время онлайн-заседания адвокат случайно включил фильтр кота и не мог его отключить.

Под конец видео Эммеру все же удалось справиться с настройками видеоконференции и вернуть изображение в нормальное положение.

ВИДЕОВидео: FOX Carolina News / YouTube

Вскоре после заседания Эммер на своей странице в Twitter опубликовал скриншот, как он выступал верх ногами, и подписал его “Я не кот”.

I am not a cat. pic.twitter.com/d4lhQd0sJ4

— Tom Emmer (@RepTomEmmer) February 10, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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